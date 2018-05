Video: AS Rím otočil semifinálovú odvetu Ligy majstrov, ale o „ušatú“ trofej si zahrá FC Liverpol

RÍM 2. mája (WebNoviny.sk) - Po hráčoch Realu Madrid, ktorí v utorok postúpili cez Bayern Mníchov, sa druhými finalistami Ligy majstrov 2017/2018 stali futbalisti FC Liverpool.

Zverenci trénera Jürgena Kloppa podľahli v stredajšej odvete na ihrisku AS Rím 2:4 (2:1), ale tento výsledok im stačil na postup. Rimania síce po zmene strán otočili vývoj duelu.



O ich víťazstve rozhodol dvoma gólmi v závere Radja Nainggolan, ale jeho presné zásahy prišli už neskoro. Liverpool sa dostal do finále LM prvýkrát od sezóny 2006/2007.

Finále najprestížnejšej európskej pohárovej klubovej súťaže sa uskutoční v sobotu 26. mája o 20.45 h SELČ na Olympijskom štadióne v Kyjeve.

Liga majstrov 2017/2018 - semifinále odveta AS Rím (Tal.) - FC Liverpool (Angl.) 4:2 (1:2) * prvý zápas 2:5, do finále LM postúpil Liverpool Góly: 15. Milner (vlastný), 52. Džeko, 86. a 90.+ Nainggolan (druhý z pok. kopu) - 9. S. Mané, 26. Wijnaldum, ŽK: 76. Florenzi, 84. Manolas - 44. Lovren, 84. A. Robertson, 90. Solanke, rozhodoval: Skomina (Slovin.) Zostavy: AS Rím: Alisson Becker - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - L. Pellegrini (53. Cengiz Ünder), D. De Rossi (69. Gonalons), Nainggolan - Schick, Džeko, El Shaarawy (75. Antonucci) Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (90.+ Clyne), Van Dijk, Lovren, A. Robertson - Wijnaldum, Henderson, J. Milner - Salah, Firmino (87. Solanke), S. Mané (83. Klavan)

Aj odveta na rímskom Olympijskom štadióne ponúkla stretnutie bohaté na góly. Skóre duelu otvoril už v 9. min S. Mané, keď zužitkoval prihrávku Firmina po strate lopty domáceho Nainggolana pri poliacej čiare.

Rimania vyrovnali po štvrťhodine hry so šťastím, keď stopér hostí Lovren v snahe odkopnúť loptu do bezpečia trafil J. Milnera, od ktorého sa lopta odrazila do siete nešťastného Kariusa. Odpoveď "The Reds" nenechala na seba dlho čakať, po rohovom kope a sérii hlavičiek presadil takisto hlavou Wijnaldum.

Rímskemu AS vlial nádej úvod druhého polčasu, keď El Shaarawyho strelu vyrazil Karius a Džeko dokázal loptu ešte poslať do siete - v 52. min 2:2. "Giallorossi" potešili svojich priaznivcov pri rozlúčke s LM aspoň víťazstvom, ktoré im zabezpečil v 86. min strelou z diaľky Nainggolan.

So spoluhráčmi potrebovali vo zvyšnom krátkom čase skórovať ešte dvakrát, aby si vynútili aspoň predĺženie. Vyšlo im to už len raz, keď v nadstavenom čase ruku striedajúceho Klavana v pokutovom území potrestal Nainggolan z pokutového kopu - 4:2.

