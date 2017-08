Video: Alaphilippe odrazil útoky Majku a vyhral 8. etapu, Froome zvýšil náskok pred Chavesom

"Nečakal som, že by som mohol bojovať o víťazstvo v etape. Predtým som sa necítil dobre počas prvého týždňa týchto náročných pretekov. Keď som sa však na poslednú chvíľu dostal do čelnej skupiny v úniku, využil som svoju šancu. Je to neuveriteľné," uviedol Julian Alaphilippe v prvej televíznej reakcii v prenose Eurosportu. Dvadsaťpäťročný Francúz dosiahol prvý triumf na pretekoch Grand Tour v kariére.