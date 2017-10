Video: Adam Nemec strelil Malte dva góly, z divákov mal husiu kožu

"Teší ma víťazstvo, tešia ma aj moje góly a samozrejme, aj remíza Slovincov so Škótmi. Som rád, že môžem hrať s takými kvalitnými hráčmi v reprezentácii. Marek Hamšík má fenomenálne prihrávky, ukázal to aj dnes. Potom to už treba len premeniť, aj keď som mohol dať o jeden gól viac. Pravou nohou, bohužiaľ, nie je to bohviečo z mojej strany," po dueli s Maltou vravel sebakriticky Adam Nemec do mikrofónu RTVS.