Video: „Žolík“ Batshuayi rozhodol o triumfe Chelsea v Madride, Atlético zarezal v nadstavenom čase

MADRID 28. septembra (WebNoviny.sk) - Madridský futbalový štadión Wanda Metropolitano zažil v stredu premiéru na európskej pohárovej scéne. Pre domáce Atlético však zápas C-skupiny Ligy majstrov nedopadol najlepšie, keďže podľahlo úradujúcemu anglickému majstrovi FC Chelsea (1:2).





Miesto, ktoré bude v budúcej sezóne 2018/2019 hostiť finále LM, gólovo pokrstil v 40. min kanonier "Los Colchoneros" Antoine Griezmann, keď premenil pokutový kop.

Po zmene strán v 60. min vyrovnal odchovanec konkurenčného Realu Madrid Álvaro Morata a keď už sa zdalo, že sa stretnutie skončí remízou, v nadstavenom čase vystrelil hosťom tri body striedajúci belgický mladík Michy Batshuayi.

Chelsea má plný počet bodov

"The Blues" sa usadili na čele tabuľky "céčka" s plným počtom 6 bodov pred druhým AS Rím (4), Atlético je tretie (1 bod) a azerbajdžanský FK Karabach zatiaľ nebodoval. "Bol to pre nás veľmi dôležitý test. Atlético sa v ostatných rokoch dvakrát prebojovalo do finále LM. Bolo to náročné, ale vezieme si domov tri body," vyhlásil pre BT Sport londýnsky útočník Álvaro Morata.

"Atlético veľmi dobre bráni, tak ako Chelsea. Stretli sa dva tímy s dobrým obranným blokom, ale rozdiel bol v tom, že v našom tíme sú hráči, ktorí vedia niečo vymyslieť smerom dopredu - Álvaro, ja, Michy, Willian... Mám radosť hlavne z Michyho, lebo strelí gól vždy, keď ho tréner pošle na ihrisko. Sme veľmi šťastní, pretože to bol ťažký zápas proti jednému z najlepších európskych tímov. Podali sme dobrý výkon a dvakrát skórovali. Naše víťazstvo je zaslúžené, mohli sme pridať aj viac presných zásahov," skonštatoval krídelník Chelsea Eden Hazard.

Sklamaný Griezmann

Belgičanov výkon po stretnutí vyzdvihol aj hosťujúci kouč Antonio Conte. "Musíme sa z toho tešiť, pretože Edenova hra bola úžasná. Po zranení to bol pre neho prvý veľký zápas a jeho odpoveď bola fantastická. Skvele si rozumel najmä s Moratom," vyhlásil 48-ročný Talian.

Smerom k dianiu na trávniku počas deväťdesiatich minút dodal: "Odohrali sme veľmi kvalitný duel. Na súpera sme sa dobre pripravili, preukázali sme túžbu, správnu koncentráciu a veľkú vôľu zvíťaziť. Keď prehrávate 0:1 s tímom ako Atlético, je ťažké zvrátiť výsledok. Vďaka príkladnej sústredenosti a charakteru sme to však v druhom polčase dokázali."

Strelec jediného gólu "rojiblancos" Griezmann bol z prehry sklamaný. Na otázku, čo Atléticu chýbalo k tomu, aby dosiahlo dobrý výsledok, odpovedal: "Možno lepší výkon z mojej strany. Keď nerátam strelený gól, nemal som svoj deň. Chelsea bola lepšia v každom aspekte. K tomuto nie je viac čo dodať, súper si víťazstvo zaslúžil. Bol lepší takticky aj kondične, hral s väčším nasadením. Neostáva nám nič iné, iba sa pokúsiť vyhrať všetky zvyšné zápasy v tejto skupine."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.