Video: „Pelikáni“ ako prví postúpili do 2. kola play-off, Ben Simmons napodobnil Magica Johnsona

MIAMI 22. apríla (WebNoviny.sk) - Basketbalisti New Orleans sa stali prvými postupujúcimi do 2. kola play-off zámorskej NBA.

Pelicans zvíťazili v sobotu doma nad Portlandom 131:123 a celú sériu ovládli 4:0 na zápasy. V štvrtom meraní síl jednoznačne vynikol pivot Anthony Davis, ktorý 47 bodmi utvoril klubové maximum vo vyraďovacej časti súťaže.

"Bola to zábava. Cítil som sa neskutočne, súpera sme k ničomu nepustili a páčil sa mi spôsob, akým sme hrali," hovoril 25-ročný Davis. Nad hranicu 40 bodov sa dostal aj domáci rozohrávač Jrue Holiday, ktorý nazbieral 41 bodov.

Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v sobotňajšom dueli 1. kola play-off zámorskej NBA na palubovke Miami 106:102 a v sérii hranej na štyri víťazstva sa ujali vedenia 3:1.

Najviac bodov v drese hostí zaznamenal J. J. Redick, nazbieral ich 24. Premiérovým triple-double v play-off sa zaskvel nováčik Ben Simmons, ktorý mal na konte 17 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií.

Stal sa prvým nováčikom od roku 1980 s triple-double vo vyraďovacích bojoch. Vtedy sa to podarilo Magicovi Johnsonovi. "Je to zviera. Zdá sa mi, že je to prvé triple-double od čias Charlesa Barkleyho a to je veľká vec. To je dôvod, prečo je najlepším nováčikom sezóny," zhodnotil Simmonsov výkon Joel Embiid.

Triple-double si pripísal na konto aj Ricky Rubio, ktorého Utah doma zdolal Oklahomu City 115:102 a v sérii vedie 2:1. Dvadsaťsedemročný Španiel dosiahol 26 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií, pre Utah je to prvé triple-double v play-off za ostatných 17 rokov. Pred ním sa to podarilo legendárnemu Johnovi Stocktonovi v roku 2001.

Víťaz základnej časti Houston prvý raz okúsil prehru, keď nestačil na domácu Minnesotu 105:121, v sérii však naďalej vedie 2:1. "Toto mesto si zaslúži byť v play-off o čosi dlhšie. Uvidíme, na čo máme. Ak však budeme dobre brániť, máme šancu na víťazstvo," povedal Jimmy Butler, najlepší strelec Minnesoty s 28 bodmi.

Sumáre NBA - play-off 1. kolo

sobota:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Miami - Philadelphia 102:106 (26:26, 35:30, 22:23, 19:27) - stav série: 1:3

Najviac bodov: Wade 25, Dragič 20, James Johnson 15 - Redick 24, B. Simmons 17 (13 doskokov, 10 asistencií), Embiid 14 (12 doskokov, 5 blokov)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

New Orleans - Portland 131:123 (26:25, 32:31, 42:31, 31:36) - konečný výsledok série: 4:0

Najviac bodov: A. Davis 47 (11 doskokov), Jrue Holiday 41, Moore 14 - McCollum 38, Aminu 27 (5 trojok), Lillard 19





Minnesota - Houston 121:105 (27:28, 25:23, 35:24, 34:30) - stav série: 1:2

Najviac bodov: Butler 28, Teague 23, Wiggins 20 - Harden 29, C. Paul 17, E. Gordon 15





Utah - Oklahoma City 115:102 (22:30, 36:23, 31:22, 26:27) - stav série: 2:1

Najviac bodov: Rubio 26 (11 doskokov, 10 asistencií), D. Mitchell 22 (11 doskokov), Ingles 21 (5 trojok) - George 23, C. Anthony, Westbrook (11 doskokov) a Felton po 14

