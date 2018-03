Video: „Ostrovania“ aj s Halákom zvíťazili, Edmonton dostal sedem gólov a Sekera dve mínusky

NEW YORK 28. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili nad hráčmi Ottawy Senators 4:3 v utorkovom stretnutí zámorskej NHL. V bránke ostrovanov odchytal celý zápas slovenský gólman Jaroslav Halák. Bratislavský rodák zneškodnil 33 z 36 striel "senátorov", jeho úspešnosť zákrokov bola 91.7%. Bolo to jeho prvé víťazstvo od 15. februára 2018.

O triumfe Islanders rozhodol dve minúty pred koncom základného hracieho času útočník Andrew Ladd, ktorý dorazil strelu Thomasa Hickeyho za chrbát brankára Sens Mika Condona. Okrem neho sa za newyorský tím strelecky presadili Anders Lee, Anthony Beauvillier a Brock Nelson. Islanders týmto víťazstvom ukončili trojzápasovú sériu prehier.

Hráči Ottawy sú frustrovaní z prehry

"Bol to vyrovnaný zápas. My sme však neprestávali bojovať a nakoniec bolo pekné vidieť Ladda, ako pre nás strieľa víťazný gól. Myslím si, že aj oni mali dosť šancí a ich presilovky vyzerali naozaj dobre, my sme ich však zvládli," uviedol tréner Islanders Doug Weight pre nhl.com.





Útočníci Senators Matt Duchene a Bobby Ryan si pripísali po góle a dvoch asistenciách, obranca Erik Karlsson skóroval. Ottawa po tretíkrát v sezóne prehrala šiesty duel po sebe. V posledných piatich meraniach síl navyše vždy inkasovala minimálne štyri góly. "Je to frustrujúce. Aj keď body už pre nás nič neznamenajú, každý chce víťaziť. Je pre mňa sklamanie, že napriek tomu, ako dobre sme dnes hrali, dostali sme štyri góly a strelili iba tri," povedal Duchene. Ottawa hrala bez slovenského útočníka Mariána Gáboríka.

McDavid sa stal najproduktívnejším hráčom

Edmonton doma jednoznačne prehral s Columbusom 3:7. Domáci pritom v 11. min viedli 3:0, "modrokabátnici" však skóre otočili. Hrdinom hostí bol rakúsky útočník Thomas Vanek, ktorý strelil tri góly a pridal aj jednu asistenciu. Boone Jenner si pripísal gól a dve asistencie, Sergej Bobrovskij mal 22 úspešných zákrokov. Blue Jackets po triumfe v Edmontone znížili náskok na druhý Pittsburgh v tabuľke Metropolitnej divízie na jeden bod. Penguins v utorok prehrali s Detroitom 2:5.





Andrej Sekera (Edmonton) odohral 18:45 min, nebodoval a pripísal si dva mínusové body a tri strely. Kapitán Oilers Connor McDavid nazbieral tri body za gól a dve asistencie. Gól v oslabení zo 7. min bol jeho štyridsiaty v sezóne. Stal sa prvým hráčom od ročníka 1990/1991, ktorému sa to v drese Oilers podarilo. Asistenciou na zásah Ryana Nugenta-Hopkinsa zo 4. min zase dosiahol hranicu 100 bodov. Momentálne ich má na konte 102 (40+62) a je najproduktívnejším hráčom súťaže.

NHL

utorok:

New Jersey - Carolina 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Góly: 6. Zacha (Palmieri, Hall), 35. Palmieri (Hall, Butcher), 52. Palmieri (Hall, Butcher), 59. Noesen (Greene, Grabner) - 12. Di Giuseppe (E. Lindholm, Skinner), 17. Foegele (Stempniak, D. Ryan), 44. Hanifin (T. van Riemsdyk, Skinner)

Detroit - Pittsburgh 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Góly: 17. Kronwall (Helm, D. Larkin), 35. F. Nielsen (Frk, Hicketts), 36. Glendening (Nick Jensen, Helm), 47. Helm (D. Larkin, Hicketts), 59. Glendening (Daley, DeKeyser) - 1. Crosby (Guentzel), 57. Letang (Malkin, Hörnqvist)

Ottawa - New York Islanders 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Góly: 13. Duchene (Pageau, B. Ryan), 15. E. Karlsson (Duchene, B. Ryan), 56. B. Ryan (Duchene, Dzingel) - 7. A. Lee (Tavares, A. Pelech), 22. Beauvillier (Barzal, Eberle), 39. B. Nelson (Fritz, Ladd), 58. Ladd (Hickey, Barzal)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas, 33/36, úspešnosť 91.7%

Nashville - Minnesota 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 3. Josi (Turris), rozhodujúci sam. nájazd Turris - 57. E. Staal (Mikael Granlund)

St. Louis - San Jose 3:2 po predĺžení (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 18. Sundqvist (Parayko, Dunn), 33. Tarasenko (B. Schenn, Pietrangelo), 63. Tarasenko (Sobotka) - 7. E. Kane (Melker Karlsson, Burns), 28. Pavelski (Burns)

Winnipeg - Boston 5:4 po sam. nájazdoch (1:1, 2:0, 1:3 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. B. Tanev (Copp, Lowry), 21. B. Tanev (Lowry), 27. Morrow (Scheifele, Wheeler), 45. B. Tanev, rozhodujúci sam. nájazd Laine - 20. Donato, 42. Heinen, 44. Pastrňák (Krug, Marchand), 49. Krug (Marchand)

Dallas - Philadelphia 3:2 po predĺžení (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 11. Faksa (Roussel, Hamhuis), 31. B. Ritchie (A. Radulov, Seguin), 61. A. Radulov (Seguin, J. Klingberg) - 17. Konecny (Gostisbehere, C. Giroux), 23. Provorov (Simmonds, Gostisbehere)

Edmonton - Columbus 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

Góly: 4. Nugent-Hopkins (McDavid), 7. McDavid (Nugent-Hopkins, Benning), 11. Caggiula (Draisaitl, McDavid) - 13. Vanek (R. Murray, Jenner), 14. Panarin (Werenski, Dubois), 17. Vanek (Savard, Wennberg), 22. Jenner (Vanek, Wennberg), 27. Atkinson (Dubois), 36. Vanek (Jenner, Cole), 52. Nutivaara (Panarin)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 18:45 min, 0+0, -2, 3 strely

Vancouver - Anaheim 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Góly: 11. Gagner (D. Sedin, H. Sedin), 44. A. Biega (Archibald, Motte), 49. Sutter, 60. Sutter - 38. Cogliano (Beauchemin, Kesler)

