Video: „Olejári“ zničili nováčika NHL, Forsberg strelil svoj 100. gól v základnej časti

NASHVILLE 15. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Nashvillu Predators zvíťazili už päťkrát po sebe, aktuálne zdolali hráčov Washingtonu Capitals 6:3 v utorňajšom stretnutí severoamerickej NHL. V drese "predátorov" získali po dva body Mattias Ekholm (1+1), Kevin Fiala (1+1) aj Colton Sissons (0+2).

100. gól Forsberga

Krídelník Nashvillu Filip Forsberg strelil 100. gól v základnej časti zámorskej profiligy, keď v 27. min poslal svoj tím do vedenia 3:2. Strelecky sa presadil i jeho spoluhráč Nick Bonino, ktorý sa vrátil do zostavy po vynechaní 11 zápasov pre zranenie v dolnej časti tela.

V bránke Washingtonu stál od začiatku stretnutia Branden Holtby a zneškodnil 19 z 25 striel súpera (76,00 % úspešnosť zákrokov), po skončení druhej tretiny ho nahradil Philipp Grubauer, už neinkasoval. Gólman Predators Pekka Rinne zastavil 26 z 29 striel hostí (89,70 %).

Sheary rozhodol o triumfe Penguins

Kapitán Penguins Sidney Crosby skóroval pri triumfe Pittsburghu Penguins nad Buffalom Sabres 5:4 po predĺžení. Pre tridsaťročného centra to bol prvý presný zásah v ostatných 12 zápasoch. Víťazný gól strelil iba 16 sekúnd po začiatku predĺženia Conor Sheary.

Buffalo pritom ešte v závere druhej tretiny viedlo 4:3. "Ste šťastní, keď vidíte, že puk skončil v bránke. Mal som niekoľko dobrých príležitostí, takže dúfam, že teraz, keď som to prelomil, už to pôjde," zaželal si podľa nhl.com Crosby. Obranca Pittsburghu Kris Letang asistoval pri víťaznom góle a pripísal si tak už 400. bod v základnej časti NHL.

"Je dobré otočiť skóre a zvíťaziť. Viem, že sme veľmi odolní, no chceme mať lepší vstup do stretnutia," uviedol Sheary. "Sme tím so silným charakterom. Moji zverenci sú veľmi dobrí ľudia a chcú víťaziť. Musíme však hrať trochu lepšie," povedal tréner Penguins Mike Sullivan. "Prvé dve tretiny sme sa snažili a chceli sme skórovať, v tretej časti sme sa stiahli. Hrali sme vystrašene a netúžili sme po triumfe," poznamenal útočník Buffala Jack Eichel.

"Olejári" rozobrali nováčika

Hokejisti Vegas Golden Knights podľahli hráčom Edmontonu Oilers jednoznačne 2:8. Prvý štart v zámorskej profilige si v drese Vegas pripísal 19-ročný gólman Dylan Ferguson, keď v 51. min nahradil Maxima Lagacého.

Vo víťaznom tíme strelili po dva góly Connor McDavid a Ryan Nugent-Hopkins. Hráči Vegas s bilanciou 10-6-1 nevyrovnali rekordný zápis predchodcov z Montrealu Canadiens a Toronta Arenas v čo najrýchlejšom dosiahnutí 11 víťazstiev v nováčikovskej sezóne.

Hokejistom Montrealu a Toronta sa to podarilo v hokejovom "staroveku", v sezóne 1917/1918 s bilanciou 11-6-0 z úvodných 17 zápasov. Slováci sa v utorok na ľade v NHL nepredstavili.

Sumáre NHL

utorok



Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres 5:4 po predĺžení (1:2, 2:2, 1:0 – 1:0)

Góly: 20. Hörnqvist (Sheahan), 25. Sheary (Hörnqvist, Määttä), 38. Crosby (Kessel, J. Schultz), 54. P. Kessel (Malkin, Cole), 61. Sheary (Crosby, Letang) – 4. E. Kane (Eichel, S. Reinhart), 17. S. Reinhart (Scandella, Okposo), 21. Eichel, 40. B. Pouliot (S. Reinhart)



Florida Panthers – Dallas Stars 4:3 po sam. nájazdoch (2:1, 0:2, 1:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 6. Huberdeau (Trocheck, Dadonov), 16. Huberdeau (Barkov, Yandle), 43. Barkov (Matheson, Yandle), rozhod. sam. nájazd: Trocheck – 18. Jamie Benn (Radulov, Janmark), 31. Jamie Benn (Radulov), 33. Elie (Spezza, Hanzal)



Montreal Canadiens – Columbus Blue Jackets 1:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)

Góly: 53. Byron (S. Weber, Galchenyuk) – 3. J. Anderson (Nutivaara), 62. Werenski (Atkinson, Dubinsky)



Nashville Predators – Washington Capitals 6:3 (2:0, 4:3, 0:0)

Góly: 12. C. Smith (Fiala, Bitetto), 18. Bonino (Josi, Järnkrok), 27. F. Forsberg, 30. Fiala (Ekholm), 35. Salomäki (Sissons, Irwin), 38. Ekholm (Turris, Sissons) – 25. Oshie (Carlson, Kuznecov), 27. Chiasson (Connolly, Carlson), 30. Oshie (Stephenson, Bäckström)



Minnesota Wild – Philadelphia Flyers 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 1. Niederreiter (E. Staal), 59. E. Staal (Mikael Granlund, Brodin), 60. Zucker (Dubnyk)



Winnipeg Jets – Arizona Coyotes 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Góly: 16. Copp (D. Kulikov, Lowry), 22. Armia (Ehlers, Morrissey), 26. Little, 33. Lowry (T. Myers) – 46. Goligoski (Rieder)



Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 8:2 (3:0, 1:1, 4:1)

Góly: 7. Klefbom (Khaira, Letestu), 18. Nugent-Hopkins (Maroon, R. Strome), 19. Maroon (Draisaitl, Caggiula), 31. Benning (Klefbom, McDavid), 41. McDavid, 45. McDavid (Draisaitl), 50. Nugent-Hopkins (Lucic, Russell), 56. Letestu (Kassian, Khaira) – 35. Bellemare (Nosek, Schmidt), 42. Neal (C. Miller, Perron)



Los Angeles Kings – Vancouver Canucks 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Góly: 1. Pearson, 4. Kopitar (D. Brown, Iafallo) – 26. H. Sedin (Eriksson, D. Pouliot), 30. Horvat (Boeser, H. Sedin), 45. Bärtschi (Vanek, Pouliot)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.