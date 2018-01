Video: „Jazdci“ z New Yorku porazili Buffalo, NHL Winter Classic uvideli desaťtisíce ľudí naživo

NEW YORK 2. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti New Yorku Rangers triumfovali pod holým nebom nad hráčmi Buffala Sabres 3:2 po predĺžení v pondelkovom stretnutí severoamerickej NHL.

Prestížny zápas sa uskutočnil na štadióne Citi Field, na ktorom hrajú svoje domáce stretnutia bejzbalisti tímu New York Mets v MLB. Na Winter Classic si našlo cestu napriek mrazivému počasiu 41 821 priaznivcov.

"Bola to zábava, fanúšikovia utvorili skvelú atmosféru a povzbudzovali oba tímy. Takisto to bol vyrovnaný zápas, takže to bolo pre všetkých veľmi vzrušujúce. Je skvelé, že sa nám podarilo uspieť v predĺžení," tešil sa podľa nhl.com kapitán víťazného tímu Ryan McDonagh.





"Bol to vynikajúci zážitok od začiatku až dokonca. Počas celého víkendu odviedli zástupcovia NHL dobrú prácu," doplnil mladý útočník Sabres Jack Eichel.

Miller rozhodol o víťazstve Rangers

Buffalo získalo aspoň bod i keď v 9. min prehrávalo už o dva góly, za "jazdcov" skórovali Paul Carey a Michael Grabner. Hráči Sabres sa vrátili do zápasu vďaka skvelým vstupom do druhej, resp. tretej tretiny. Po necelej minúte hry v prostrednej časti hry znížil Sam Reinhart a duel poslal do predĺženia po 27 sekundách tretieho dejstva Rasmus Ristolainen. Triumf Rangers v 63. min stanovil J.T. Miller.

"Bol to neuveriteľný moment, niečo naozaj výnimočné. Skórovať pred 40 000 ľuďmi je niečo, o čom môžete iba snívať. Zápas splnil všetko, čo som od neho očakával," tešil sa autor rozhodujúceho gólu J.T. Miller.





"Každý bol nadšený a tešil sa na tento zápas. Predtým sme mali pekný deň s rodinami, takže sme sa iba snažili dostať tieto emócie do zápasu a myslím si, že na začiatku sme to ukázali. Mali sme dobrý vstup do stretnutia," dodal rakúsky útočník Rangers Grabner.

Lundqvist sa doťahuje na Tonyho Esposita

Švédsky brankár newyorského tímu Henrik Lundqvist potvrdil, že sa mu v stretnutiach hraných pod otvorenou strechou darí, dosiaľ v nich nikdy neprehral a vychytal už štyri triumfy, čo je spomedzi všetkých mužov v maske najviac.

Pre skúseného švédskeho gólmana to bol dovedna už 423. triumf v základnej časti NHL, čím sa dotiahol na Tonyho Esposita na ôsmom mieste v historickom poradí brankárov. Siedma priečka patrí Jasquesovi Plantemu so 437 víťazstvami, lídrom je Martin Brodeur (691).

Kouč Rangers Alain Vigneault si zase pripísal 635. triumf v pozícii trénera, čím sa osamostatnil na 11. priečke pred Darrylom Sutterom.

NHL

pondelok:



Buffalo Sabres – New York Rangers 2:3 po predĺžení (0:2, 1:0, 1:0 – 0:1)

Góly: 21. S. Reinhart (Ristolainen, Eichel), 41. Ristolainen – 5. Carey (Fast, Nieves), 9. Grabner (K. Hayes, J. T. Miller), 63. J. T. Miller (Shattenkirk, Zuccarello)

