Video: „Diabli“ v prestrelke zdolali Chicago, Pánik s dvoma mínuskami a rozdal päť bodyčekov

CHICAGO 13. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Chicaga Blackhawks podľahli v dvanásťgólovej prestrelke hráčom New Jersey Devils 5:7 v nedeľňajšom stretnutí severoamerickej NHL.

Slovenský útočník Richard Pánik odohral v drese "čiernych jastrabov" 14:32 min, počas ktorých si pripísal 2 mínusky, 2 strely na bránku, 5 "hitov" i dva menšie tresty.

Šesť gólov v prvej tretine

Hráči Chicaga viedli po prvej tretine 4:2, v druhom dejstve hostia vyrovnali a o triumfe rozhodol presným zásahom v 43. min Miles Wood, pre ktorého to bol už tretí gól v zápase.





Bol to vôbec prvý hetrik 22-ročného útočníka v NHL. "Samozrejme, že som sa cítil dobre. V prvej tretine sme boli trochu nevýrazní, ale v druhej a tretej časti hry sme na to dokázali výborne reagovať," povedal podľa nhl.com Wood, ktorý si pripísal aj asistenciu.

Krídelník New Jersey Taylor Hall získal dva body za gól a asistenciu, presný zásah bol preňho jubilejným 400. bodom v základnej časti elitnej zámorskej súťaže. "Iba sa snažím baviť a zostať zdravý počas celej kariéry, chcem pomôcť spoluhráčom. Myslím si, že najdôležitejší bol náš triumf," vyhlásil 25-ročný Kanaďan.

Forsberg striedal Crawforda

Gólman "diablov" Keith Kinkaid zaznamenal až 39 úspešných zákrokov, jeho náprotivok Corey Crawford zneškodnil 25 striel hostí, kým ho po druhej tretine nahradil Anton Forsberg (12 zákrokov).

"Myslím si, že v druhej a tretej tretine sme dominovali v súbojoch a viac sme korčuľovali. To bol rozdielový faktor. Súper má výborný tím, ale v druhej a tretej tretine sme sa naozaj snažili," poznamenal útočník New Jersey Nico Hischier, ktorý absolvoval druhý trojbodový zápas v profiligovej kariére.

"Súper sa prezentoval výborným vstupom do zápasu a strelil rýchle góly. Po prvej tretine sme sa zlepšili a dosiahli sme dôležité presné zásahy. Bolo to ako na hojdačke," uviedol tréner New Jersey John Hynes.

Zápas nedohral obranca Devils Mirco Müller, ktorý utrpel zranenie hornej časti tela už v prvom striedaní.

Sumáre NHL

nedeľa:



Chicago Blackhawks – New Jersey Devils 5:7 (4:2, 1:4, 0:1)

Góly: 1. Anisimov (Rutta, P. Kane), 14. DeBrincat (Schmaltz), 17. Rutta, 18. Kero (Bouma), 40. P. Kane (Rutta, Schmaltz) – 4. Wood (Stafford, Hall), 18. Wood (Zacha, Santini), 24. A. Greene (Noesen, Coleman), 27. Hischier, 33. Hall (A. Greene), 38. Gibbons (Wood), 43. Wood (Bratt, Hischier)

Richard Pánik (Chicago) 14:32 min, -2, 4 trestné minúty, 2 strely na bránku, 5 „hitov“



Washington Capitals – Edmonton Oilers 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 46. Orlov (T. Wilson, Bowey), rozhod. sam. nájazd: Oshie – 42. Khaira (Pakarinen, R. Strome)



Anaheim Ducks – Tampa Bay Lightning 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 44. Silfverberg (Wagner, Cogliano) – 30. Namestnikov (Kučerov, Stamkos), 48. J.T. Brown (Kunitz, Callahan)



Los Angeles Kings – San Jose Sharks 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Góly: 9. D. Brown (Kopitar, Doughty) – 46. M. Karlsson (Hertl, Couture), 53. J. Ward (Goodrow, J. Ryan)

