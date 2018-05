Video: „Blesky“ zvíťazili vo Washingtone a znížili stav série vo finále Východnej konferencie

TAMPA 16. mája (WebNoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay uspeli nad domácim Washingtonom 4:2 v utorňajšom treťom stretnutí finále play-off Východnej konferencie NHL.

Tampa strelila góly v početnej výhode

Stav série znížili na 1:2. Tromi bodmi za gól a dve asistencie sa v drese víťazného tímu prezentoval švédsky obranca Victor Hedman. Po dva body (1+1) si pripísali aj Steven Stamkos, Nikita Kučerov a Brayden Point. Tampa strelila dva góly v početnej výhode.



"Všetci sme verili, že môžeme zvíťaziť. Vedeli sme, že v prvých dvoch zápasoch sme nehrali veľmi dobre a, naopak, Washington hral u nás výborne. Urobili sme nejaké zmeny a pomohlo to," povedal podľa nhl.com kapitán Lightning Stamkos, ktorý bodoval už v šiestom stretnutí po sebe. "Nie je dôležité, kto skóruje, keď víťazíme. Ale je fajn, že sa mi darí v tejto dôležitej časti sezóny," dodal.

Najlepší hráč "bleskov"

Brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij zastavil 36 z 38 streleckých pokusov domácich. "Bol to náš najlepší hráč. Je tam vždy pre nás a dnes sme aj my odviedli dobrú prácu preňho. Dôverujeme mu, a tak by to malo byť," uviedol ďalší švédsky obranca Tampy Anton Straalman.

Washington po dvoch triumfoch na ľade súpera v rámci konferenčného finále neuspel v prvom domácom súboji. "Nehrali sme tak, ako zvyčajne. Vôbec sme nerobili to, čo nás zdobilo v ostatných zápasoch. Boli sme trošku mimo a to sa nesmie stať, keď chceme uspieť. V ďalšom stretnutí musíme byť lepší," hneval sa tréner Capitals Barry Trotz. Séria pokračuje vo Washingtone, štvrtý súboj je na programe vo štvrtok.

NHL - 3. kolo play-off

finále konferencie

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Washington - Tampa Bay 2:4 (0:1, 1:3, 1:0) - stav série: 2:1

Góly: 31. Connolly (Stephenson, Niskanen), 57. Kuznecov (Oshie, Eller) - 14. Stamkos (Hedman, B. Point), 22. Kučerov (Hedman, Stamkos), 24. Hedman (Kučerov, Palát), 37. B. Point (T. Johnson, Coburn)

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.