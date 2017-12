Video: „Blesky“ vyhrali súboj najlepších tímov NHL, Gáborík s plusovým bodom a Pánik nehral

BUFFALO 13. decembra (WebNoviny.sk) - Víťazstvo hokejistov Chicaga nad hráčmi Floridy 3:2 po predĺžení v utorkovom zápase NHL v 63. min zariadil Patrick Kane po prihrávke Arťoma Anisimova.

Blackhawks po rozpačitom úvode sezóny získavajú hernú tvár, tretíkrát v sérii vyhrali v tomto súťažnom ročníku po prvý raz.

Kríza slovenského útočníka Richarda Pánika sa odrazila v tom, že tentoraz ho tréner Joel Quenneville ani nezaradil do zostavy a zostal medzi zdravými náhradníkmi.

"Diabli" prerušili víťaznú sériu "kráľov"

Hokejisti New Jersey ukončili 8-zápasovú sériu bez prehry hráčov Los Angeles, Devils zdolali Kings hladko 5:1. Dvoma gólmi k tomu prispel útočník Taylor Hall. Marián Gáborík v drese hostí ukončil zápas s 1 pluskou a jednou strelou na bránku.

"Oni predtým prehrali trikrát zo štyroch stretnutí, my sme zasa osemkrát vyhrali. Oni boli hladní po úspechu, my sme nevedeli, čo so sebou. Neboli sme dobre pripravení na tento zápas. Preberám zodpovednosť za výkon a prehru," povedal tréner Los Angeles John Stevens.

Vasilevskij vychytal shutout

Súboj dvoch momentálne najlepších tímov súťaže medzi Tampou Bay a St. Louis vyznel pre Lightning (3:0). Rus v bránke domácich Andrej Vasilevskij predviedol 32 zákrokov a zároveň tretí shutout sezóny. Na konte má už 20 víťazstiev, najviac spomedzi všetkých gólmanov v NHL.

"Nebol to môj najlepší zápas, ale chlapi predo mnou boli skvelí a všetci si zaslúžime tento zápas s nulou inkasovaných gólov. Celkovo sa cítim veľmi dobre, keďže v minulej sezóne som odchytal proti St. Louis len polovicu zápasu a potom ma vystriedali po štyroch góloch súpera," uviedol Vasilevskij podľa webu NHL.

Sumáre NHL&

utorok



Bufffalo – Ottawa 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Góly: 25. Pouliot (Scandella, Ristolainen), 26. Okposo (O´Reilly, Gorges), 33. E. Kane (Ristolainen, Eichel) – 47. Ceci (Mark Stone, Thompson), 60. Brassard (E. Karlsson, Hoffman)



New Jersey – Los Angeles 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Góly: 14. Zajac (Gibbons, Coleman), 17. Hall (Bratt, Butcher), 36. Hall, 38. Boyle (Noesen, J. Hayes), ), 60. Gibbons – 53. T. Mitchell (Martinez, MacDermid)

Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 12:07 min, 1 pluska, 1 strela



St. Louis – Tampa Bay 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Góly: 20. Point (T. Johnson, Killorn), 54, Kučerov (Sergačiov), 60. T. Johnson (Point, Hedman)



Washington – Colorado 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Góly: 6. Vrána (Kuznecov, Bowey), 38. Carlson, 46. Connolly (Bowey, Kuznecov), 57. Niskanen (Kuznecov, Burakovsky), 60. Smith-Pelly (Stephenson, Beagle) – 25. C. Wilson (Nieto, Barberio), 59. Jost (Rantanen, Söderberg)



Minnesota – Calgary 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 18. Cullen (Eriksson Ek, Suter), rozhodujúci sam. nájazd: Mikael Granlund – 39. Ferland (J. Gaudreau, Giordano)



Chicago – Florida 3:2 po predĺž. (1:0, 0:1, 1:1 – 1:0)

Góly: 17. Saad (DeBrincat, Toews), 54. Toews (Saad, DeBrincat), 63. P. Kane (Anisimov) – 32. Bjugstad (Barkov, Pysyk), 44. McGinn (Trocheck)

Richard Pánik (Chicago) nehral, bol medzi zdravými náhradníkmi



Columbus – Edmonton 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)

Góly: 47. Bjorkstrand (Nutivaara, Harrington), 50. J. Johnson (Bjorkstrand, Calvert) – 6. Kassian (Letestu, Slepyšev), 27. Nugent-Hopkins (Cammalleri, Benning), 37. Benning (McDavid, Brossoit), 40. Lucic (McDavid, Draisaitl), 40. Letestu, 54. Puljujärvi (McDavid, Nurse), 58. McDavid (Puljujärvi, Nurse)



Vegas – Carolina 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 2:1, 0:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 22. Engelland (Perron, Haula), 33. R. Smith (C. Miller, McNabb) – 17. Krüger, 35. T. van Riemsdyk (Skinner), rozhodujúci sam. nájazd: Di Giuseppe



Philadelphia – Toronto 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Góly: 10. Giroux (Couturier), 46. Konecny (Hagg, Provorov), 58. Couturier (Giroux, Simmonds), 60. Laughton (Raffl) – 10. Marleau (Hyman, Hainsey), 37. J. van Riemsdyk (Rielly, Marner)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.