Video: „Blesky“ v play-off NHL vyradili Chárov Boston, v konferečnom finále je aj Vegas

NEW YORK 7. mája (WebNoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning sa po víťazstve nad hráčmi Bostonu Bruins 3:1 v nedeľňajšom zápase 2. kola play-off Východnej konferencie zámorskej NHL stali prvými postupujúcimi do ďalšieho kola.

Lightning vyradili Bruins so slovenským obrancom Zdenom Chárom 4:1 na zápasy a postúpili do 3. kola vyraďovacej časti po tretíkrát z posledných štyroch sezón. Vo finále Východnej konferencie sa "blesky" stretnú s víťazom série Washington Capitals - Pittsburgh Penguins (aktuálny stav série: 3:2 pre Capitals).

Chárove štyri strely a päť bodyčekov

Kapitán Bruins Zdeno Chára odohral v zápase 23:41 min, do kanadského bodovania sa nezapísal. Napočítali mu 4 strely a 5 bodyčekov.

"Ak by sme sa mali pozrieť na celú našu sezónu, myslím si, že na veľa vecí môžeme byť hrdí a z mnohých vecí sa môžeme niečo naučiť. Veľa ľudí nás nepovažovalo za play-off tím. Nečakali, že budeme tím s 50 víťazstvami v základnej časti, ktorý bojoval o prvé miesto v konferencii," povedal Zdeno Chára pre nhl.com.



Na rozhodujúcom triumfe floridského tímu sa strelecky podieľali Brayden Point, J.T. Miller a Anton Straalman. Brankár Andrej Vasilevskij si pripísal 27 úspešných zákrokov. "Je to dobré, ale ešte lepšie by bolo, ak by sme uspeli aj v ďalších dvoch sériach. S našimi prvými dvomi sériami sme šťastní, ale rozhodne je ešte na čom pracovať a my si to uvedomujeme," uviedol útočník Tampy Bay Ryan Callahan.

Jediný gól Bruins strelil český útočník David Krejčí. Brankár Tuukka Rask zneškodnil 19 striel "bleskov". "Je to výnimočný tím. Áno, aj my sme mali nejaké šance, ale nie dostatočne veľa. Tiež si myslím, že pár situácií v našej tretine sme mohli vyriešiť lepšie," vyjadril sa center "medveďov" Patrice Bergeron.

Brankár Fleury vychytal shutout

Druhým postupujúcim do konferenčného finále sa po triumfe 3:0 nad San Jose stal nováčik súťaže Vegas Golden Knights. "Zlatí rytieri" zdolali "Žralokov" 4:2 na zápasy a v 3. kole ich čaká úspešnejší z dvojice Nashville Predators - Winnipeg Jets (aktuálny stav série: 3:2 pre Jets). Stali sa tiež prvým tímom zámorskej profiligy po 50 rokoch a tretím tímom v histórii, ktorému sa vo svojej prvej sezóne podarilo zvíťaziť vo viacerých sériach play-off.

O triumfe Vegas rozhodli presné zásahy Jonathana Marchessaulta, Nata Schmidta a Codyho Eakina a tiež 28 úspešných zákrokov brankára Marc-André Fleuryho. "Je to pre mňa trochu šok, ale som veľmi hrdý na náš tím, našu organizáciu a na to, kam sme sa až dostali," uviedol kanadský gólman. Golden Knights opäť nastúpili bez slovenského útočníka Tomáša Tatara.

Fleuryho náprotivok Martin Jones zneškodnil ešte o dve strely viac, ale k úspechu svojho tímu to nepomohlo. "Je to veľké sklamanie, dostať sa tak ďaleko a prehrať, naozaj sklamanie. A ešte horšie je to, keď nehráte tak, ako viete, že ste schopní hrať. Je ťažké prijať niečo také," poznamenal útočník Sharks Logan Couture pre tsn.ca.

Jeho tréner Peter DeBoer sa pochvalne vyjadril o súperovi. "Myslím si, že sme mali pár šancí, ktoré neskončili gólom. Ale to je hokej. Vegas si zaslúžili postup, hrali naozaj skvele. Premenili svoje šance, keď to potrebovali a tiež im zachytal brankár, keď to bolo potrebné," uviedol DeBoer.

Sumáre NHL - 2. kolo play-off

nedeľa

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Tampa Bay - Boston 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

* konečný výsledok série: 4:1, Tampa Bay postúpila do finále konferencie

Góly: 31. Point, 34. J.T. Miller (Kučerov, Stamkos), 59. Straalman (Hedman) - 20. Krejčí (McAvoy, Bergeron)

Zdeno Chára (Boston) odohral 23:41 min, 0+0, 4 strely, 5 hitov

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Jose - Vegas 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

* konečný výsledok série: 2:4, Vegas postúpili do finále konferencie

Góly: 27. Marchessault (R. Smith, W. Karlsson), 36. Schmidt (Haula, Perron), 59. Eakin (Carpenter, Schmidt)

Tomáš Tatar (Vegas) nehral

