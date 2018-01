Video: „Blesky“ narazili na víťaznú sériu Calgary, Washington prehral na vlastnom ľade

NEW YORK 12. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Calgary Flames zvíťazili nad hráčmi Tampy Bay Lightning 5:1 na ich ľade vo štvrtkovom zápase zámorskej NHL.

Oslabenia boli rozhodujúce

Trojica útočníkov Johnny Gaudreau, Micheal Ferland a Mark Jankowski si pripísala po góle a asistencii, gólman Mike Smith zneškodnil 33 z 34 striel "bleskov". "Myslím si, že Mike Smith a oslabenia boli dnes rozhodujúcim faktorom. Mali viac šancí, ale my sme sa sústredili na premenenie našich a vyšlo to," uviedol tréner Calgary Glen Gulutzan pre nhl.com. Flames triumfovali v piatom dueli po sebe.





Tampa Bay v stretnutí stratila kľúčového obrancu Victora Hedmana, ktorý musel z duelu odstúpiť v II. tretine po zrážke s Garnetom Hathawayom. "Nevyzeralo to príliš dobre. Dúfame a modlíme sa za dobré správy," povedal Steven Stamkos, útočník "bleskov". "Po jeho odchode sme trochu stratili život. Chlapci, samozrejme, mysleli na neho," dodal Stamkos. Jediný gól Lightning strelil Brayden Point. Asistenciu si pripísal Tyler Johnson, ktorý bodoval v 16 z posledných 18 meraní síl.

Hrdinom sa stal brankár Ullmark

Buffalo doma zdolalo Columbus 3:1. Hrdinom domácich bol švédsky brankár Linus Ullmark, ktorý si vo svojom prvom zápase za Sabres v sezóne pripísal 44 úspešných zákrokov a inkasoval iba raz. Sabres aj vďaka nemu ukončili päťzápasovú sériu prehier. "Dostať sa sem a chytať bol môj sen od posledného leta. Som veľmi skromný a šťastný, že sme dnes zvíťazili," vyjadril sa Ullmark.





Carolina triumfom 3:1 na ľade Washingtonu ukončila desaťzápasovú sériu domácich víťazstiev Capitals. "Hrali výborne, je to skvelý tím. Každá séria sa musí raz skončiť, takže som rád, že sa to podarilo práve nám," povedal brankár Caroliny Scott Darling. Víťazný gól strelil v 51. švédsky útočník Viktor Rask, ktorý vtedy naskočil do hry ako šiesty korčuliar pri avizovanom vylúčení Capitals.

NHL

štvrtok:



Buffalo – Columbus 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Góly: 12. B. Pouliot (Okposo, Eichel), 48. Okposo (E. Kane, Guhle), 60. Eichel (R. O’Reilly) – 54. Panarin (Werenski, Jones)



Washington – Carolina 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Góly: 37. Eller (Oshie, Djoos) – 32. J. Staal, 51. V. Rask, 59. Aho (E. Lindholm)



Tampa Bay – Calgary 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Góly: 21. Point (T. Johnson, Palát) – 1. Ferland (Monahan, J. Gaudreau), 37. J. Gaudreau (Ferland, D. Hamilton), 39. S. Bennett (Brodie, Jankowski), 43. Jankowski (Hathaway), 49. M. Tkachuk (Brouwer)

