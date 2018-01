Viceprezidenta Ábela by potešil nízky počet smrteľných nehôd a technika pre rizikové úseky ciest

BRATISLAVA 19. januára (WebNoviny.sk) - Pri zabezpečovaní a kontrole bezpečnosti cestnej premávky sa Slovensko podľa viceprezidenta Policajného zboru Ľubomíra Ábela inšpiruje inými vyspelými európskymi štátmi.

Technika pre kritické úseky ciest

"Samozrejme, že by sme chceli viac, ale máme komfortné služobné motorové vozidlá, máme techniku, ktorú môžeme využívať, máme iné technické prostriedky, alkotestery, kamery a dopĺňame tento počet," povedal pre novinárov v rámci hodnotenia bezpečnosti dopravy za rok 2017.





Na niektorých dopravných úsekoch, ktoré má podľa Ábela polícia presne zmapované a vyhodnotené ako nebezpečné, kritické alebo ako miesta so silnou intenzitou dopravy, by však podľa policajného viceprezidenta pomohli aj ďalšie technické prostriedky ako napríklad záznamové zariadenia na križovatkách, ktoré monitorujú prípadnú jazdu na červenú alebo zariadenia monitorujúce dodržiavanie povolenej rýchlosti na diaľniciach, rýchlostných cestách a bežných cestách. "Vtedy by ma to uspokojovalo, že tak ako vo vyspelých krajinách v rámci tej bezpečnosti a plynulosti pomáha aj technika," zdôraznil Ábel.

Zomreli stovky ľudí a menej chodcov

V uplynulom roku zahynulo na Slovensku pri dopravných nehodách 250 ľudí, čo podľa Ábela nie je dôvod na radosť. "Môžeme však povedať, že sa pohybujeme v rámci našich možností," povedal policajný viceprezident s tým, že potešujúce je, že zomrelo menej chodcov. Tých v roku 2017 pri dopravných nehodách zomrelo 49, čo je o 22 menej ako v roku 2016.





"Minulý rok bol veľmi tragický na dopravné nehody, keď zomrelo štyri a viac osôb, a to ma veľmi trápi" skonštatoval Ábel s tým, že takýchto nehôd bolo spolu šesť. "V tých šiestich nehodách bolo usmrtených 25 ľudí. Musím povedať, že každá nehoda, pri ktorej bol usmrtený nejaký človek, ma trápi, ale keď zomrie viac osôb, je to oveľa tragickejšie," dodal Ábel.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.