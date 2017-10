Viacero útočníkov Minnesota Wild je zranených, tréner Boudreau povolal hráčov z AHL

SAINT PAUL 14. októbra (WebNoviny.sk) - Hokejový klub Minnesota Wild v zámorskej NHL má problémy s množstvom zranených útočníkov.

Už v ostatnom stretnutí proti Chicagu Blackhawks (5:2) sa musel tréner Bruce Boudreau zaobísť bez hviezd Zacha Parisa a Mikaela Granlunda. Na maródke ich doplnili Nino Niederreiter, Marcus Foligno a Charlie Coyle.





Prvý menovaný má podvrtnutý členok a podľa predpokladov vynechá minimálne tri týždne, Coyle už absolvoval operáciu zlomenej fibuly (ihlice) pravej nohy a zotavovať sa z nej bude šesť až osem týždňov. Foligno utrpel fraktúru v ľavej časti tváre pri pästnej výmene s Johnom Haydenom, takisto podstúpi lekársky zákrok po ktorom vynechá minimálne týždeň.

"Je to pre nás výzva, ak ju zvládneme, bude to skvelé. Musíme to prijať aj napriek tomu, že ide o naozaj veľkú výzvu hneď v úvode sezóny," povedal Boudreau. "Divosi" dočasne povolali do prvého tímu útočníkov Christopha Bertschyho, Landona Ferrara a Zacka Mitchella z Iowy v nižšej AHL.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.