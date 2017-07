Viac ako 2 900 párov vstúpilo v minulom roku do manželstva, sobášia sa prevažne tridsiatnici

V prípade mužov do roku 1999 a v prípade žien do roku 2004 platilo, že najviac manželstiev uzatvárali vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov. Po tomto období nastal posun do vyšších vekových kategórií. V roku 2016 sa sobášilo najviac mužov vo vekovej kategórii 30 – 34 rokov a žien vo vekovej kategórii 25 – 29 rokov.