Viac ako 2 200 absolventov vysokých škôl je bez práce. Chýba potrebná prax v odbore, pomôcť môžu trainee programy.

Väčšina absolventov (54,98%) si po ukončení štúdia hľadá prácu 7-9 mesiacov, no žiaľ, nie všetkým sa to podarí vo vyštudovanom obore. Prečo je to tak? Zamestnávatelia najčastejšie narážajú na problém nedostatočnej kvalifikácie, praxe, ale aj absenciu snahy samotných absolventov o budovanie kariéry počas štúdia. Množstvo študentov totiž síce pracuje popri štúdiu, no častokrát absolútne mimo svoj odbor.