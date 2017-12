Veterne a hmlisté počasie bude pokračovať pozrite si výstrahy

Na územie Slovenska prišlo spolu so sviatkami aj príznačné vianočné oteplenie.

Zaroveň však prinieslo aj veľmi silný vietor.

Aktuálne platné výstrahy sa týkajú vetra v okolí Nitry, na strednom Slovensku hlavne v polohách nad 1500 m a na východnom Slovensku platia výstrahy pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 m.

Výstrahy Vietor

1. stupeň 24.12.2017 od 12:00 do 16:00 Vietor

V okrese Nitra sa OJEDINELE očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 12 - 15 m/s (45 - 55 km/h), krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 18 - 20 m/s (65 - 70 km/h).





1. stupeň Vietor na horách od 24.12.2017 10:00 do 25.12.2017 09:00

V okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Žilina, Dolný Kubín sa na horách V POLOHÁCH NAD CCA 1500 m MIESTAMI očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h).

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,

no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo).

Vystrahy Hmla

1. stupeň 24.12.2017 od 10:00 do 16:00 Hmla





V okresoch Michalovce, Vranov nad Topľou,Sobrance, Trebišov sa OJEDINELE očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 - 200 m. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Výstrahy ku dňu 24. 12. 2017 Horská záchranná služba hzs.sk

Vysoké Tatry

Na hrebeňoch Tatier fúka búrlivý nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 25 m/s, krátkodobo v nárazoch až 35 m/s!!!

Žiadame návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Podkladový sneh je tvrdý až zľadovatelý a je prekrytý čerstvým snehom v hrúbke od 5 do 20 cm. Hrozí nečakané pošmyknutie !!! Neodporúčame pohyb nad chaty. POZOR, po 16:00 hod. sa rýchlo stmieva.

Nízke Tatry

Na hrebeňoch fúka vietor o sile víchrice s rýchlosťou 20 - 25 m/s, krátkodobo v nárazoch až 38 m/s!!!

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra a oteplenia tvrdý až zľadovatelý. Na ňom je vrstva nového prevažne ufúkaného snehu. Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách! Na niektorých turistických chodníkoch po veternej kalamite prebieha ťažba dreva.

Západné Tatry

Na hrebeňoch fúka búrlivý nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 22 m/s, v nárazoch až 30 m/s!!!

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra trvdý až zľadovatelý. Na túry je potrebné mať kompletnú lavínovú výstroj a mačky. Počas dňa očakávame, zníženú viditeľnosť, sneženie. Túry vo vyšších polohách pri daných podmienkach neodporúčame.

Malá Fatra

Na hrebeni fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 25 m/s!

TZCH popod Stoh( žltý) je zatvorený. TZCH traverz sedlo za Hromovým na chatu Chleb (žltý) je zatvorený. TZCH Vrátna - chata na Grúni (žltý) a Starý dvor - chata na Grúni (modrý), prebieha ťažba dreva!!! Odporúčame TZCH zo Štefanovej (modrý). V nižších polohách sa na TZCH nachádza nesúvislá vrstva snehu a ľadu. Od 1000 m n. m. sa nachádza súvislá snehová pokrývka - zmrznutý firn. Odporúčame mať vo výbave stúpacie železá a cepín! Na hrebeni odporúčame len túry značené zimným tyčovým značením.

Veľká Fatra

Na hrebeni fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 25 m/s!

Odporúčame zimný turistický výstroj. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Lučanská Malá Fatra

Na hrebeni fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 20 m/s, ktorý bude popoludní ešte zosilnievať!

Odporúčame zimný turistický výstroj. Ferrata je otvorená, ale od 800 m n.m. je zasnežená a zľadovatená. Všetkým návštevníkom odporúčame, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v horách!!!

Slovenský raj

Turistické chodníky a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. Uzavretá je len ferrata HZS v rokline Kyseľ. Na celom území treba rátať so zimnými podmienkami. Na turistických chodníkoch, drevených rebríkoch a technických zariadeniach sa šmýka, dbajte na zvýšenú opatrnosť. V Slovenskom raji je do 20 cm snehu. Stmievať sa začína už pred 16:00 hod.

Stredné Beskydy

Nad pásmom lesa fúka prudký nárazový vietor s rýchlosťou 15 - 20 m/s!

Sneh je vo vyšších polohách vplyvom silného vetra tvrdý až zľadovatený. Pre túry na Babiu horu a Pilsko odporúčame paličky a mačky alebo protišmykové návleky na topánky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pozor, stmieva sa už o 16-tej hodine.

Kremnica - Skalka

V Kremnických vrchoch je v polohách nad 800 m n. m. súvislá vrstva snehu do 40 cm. Odporúčame použiť zimný turistický výstroj. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky a vysoké riziko úrazu, budú v zimnom období uzatvorené via ferratové cesty : Trubačova veža a Výzva. Via ferratová cesta "Komín", obtiažnosť C, je ako jediná otvorená v zimnom období, vzhľadom na aktuálne podmienky. Niektoré časti technic. zabezpečovacích zariadení ferraty (oceľových lán a kovových stupov) môžu byť naľadnené. Žiadame preto návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe na ferrate!!!





