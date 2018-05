Veterinár mal do šteniatok zašiť vrecká s tekutým heroínom, obvinenia pred súdom v USA odmieta

NEW YORK 2. mája (WebNoviny.sk) - Veterinár, ktorý čelí obvineniam v súvislosti s pašovaním heroínu, počas utorňajšieho súdneho pojednávania odmietol vinu. Andres Lopez Elorza sa postavil pred federálny súd v newyorskom Brooklyne.

Zatkli ho v roku 2015 v Španielsku, ktoré ho následne vydalo do USA, kde mu zamietli prepustenie na kauciu. Tridsaťosemročný muž vystupujúci aj pod menom Lopez Elorez bol na úteku od roku 2005, keď úrady zatkli viac ako dve desiatky podozrivých kolumbijských pašerákov drog.

Šteniatka podľa vyšetrovateľov zomreli

Právnik Nathan Reilly v utorok uviedol, že obžalovaný "je známy pre obvinenia z toho, že bol členom barbarského plánu, na základe ktorého spravili z bližšie nešpecifikovaného počtu šteniat a psov zvieracích kuriérov tak, že im prišili do tiel vrecúška s tekutým heroínom".



Zvieratá potom poslali komerčnými letmi do New Yorku, kde z nich drogy vyrezali, pričom podľa vyšetrovateľov šteniatka zomreli. "Psy sú najlepšími priateľmi človeka a ako sa obžalovaný dozvie, my sme najväčší nepriatelia drogových dílerov," vyhlásil právnik Richard Donoghue.

Na farme v Kolumbii našli desať šteniat

Počas razie v roku 2005 našli na farme v Kolumbii desať šteniat. Päť z nich ušlo, tri zomreli v dôsledku infekcie a dve zvieratká išli na adopciu, pričom jedno z nich pomáha kolumbijskej polícii pri hľadaní drog.



Andres Lopez Elorza sa narodil v Kolumbii, no nárokuje si na venezuelské občianstvo. Jeho obhajca Mitch Dinnerstein sa k prípadu odmietol vyjadriť.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.