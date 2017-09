Veterán Valverde bude súťažiť až v roku 2018, uvažuje o pretekoch v Austrálii

MADRID 12. septembra (WebNoviny.sk) - Zranený španielsky cyklista Alejandro Valverde sa už v tomto roku s určitosťou neobjaví v sedle súťažného bicykla.

Jeden z najväčších smoliarov tohtoročnej Tour de France, kde si po páde na trase úvodnej časovky v nemeckom Düsseldorfe zlomil jabĺčko v kolene a kosť v členku, sa zotavoval rýchlejšie ako sa pôvodne predpokladalo, ale napokon rezignoval na návrat počas októbrových pretekov Okolo Kuang-si v Číne, ktoré premiérovo zaradili do kalendára UCI WorldTour.





V Číne rozmýšľal nad návratom

"Je pravda, že som uvažoval nad návratom v Číne, ale po konzultácii s mojím tímom Movistar sme sa rozhodli nič neuponáhľať a neriskovať. Do súťažného diania sa vrátim až v roku 2018, možno už v jeho úvode v Austrálii," uviedol Alejandro Valverde aj na webe Cyclingnews.

Valverde zvykol otvárať novú sezónu na pretekoch Trofeo Mallorca v rodnom Španielsku, v Austrálii sa zatiaľ naposledy predstavil v roku 2012, keď sa vrátil do profipelotónu po dopingovom prehrešku.





Pre jeho návrat prichádza do úvahy etapové podujatie Tour Down Under alebo jednorazové Preteky Cadela Evansa. Oboje patria do seriálu WorldTour. "Možno Austrália bude tentoraz tým správnym miestom pre návrat," doplnil Valverde.

Najkomplexnejší cyklista súčasnosti

Tridsaťsedemročný veterán vo farbách tímu Movistar je z minulosti tretí, štvrtý aj dvakrát šiesty muž celkového poradia Tour de France, šesťnásobný medailista z majstrovstiev sveta a jeden z najkomplexnejších cyklistov súčasnosti.

Jeho doménou sú nielen ostré horské stúpania, ale aj jednorazové preteky so zvlneným profilom a dojazdom do kratších kopcov. V tomto roku až do zranenia nazbieral pozoruhodných 11 víťazstiev vrátane triumfov na etapových pretekoch Okolo Katalánska, Okolo Baskicka, Okolo Andalúzie, či jarných klasík Liége-Bastogne-Liége a Valónsky šíp.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.