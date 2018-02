Veterán a rekordér Kasai túži po zlate, na ZOH 2018 nechce byť len do počtu

PJONGČANG 9. februára (WebNoviny.sk) - Japonský Noriaki Kasai 8. štartom na ZOH utvorí nový rekord, nechce sa však len zúčastniť.

Túžim získať zlato, taký je môj cieľ. Zatiaľ sa mi nepodarilo splniť ho, povedal 45-ročný veterán, ktorý ponesie vlajku krajiny vychádzajúceho slnka na v juhokórejskom Pjongčangu.

Kasai debutoval pod piatimi kruhmi vo francúzskom Albertville v roku 1992, odvtedy ani raz nechýbal. Pred štyrmi rokmi v Soči získal striebro na veľkom mostíku iba 1,3 bodu za Poliakom Kamilom Stochom a bronz v tímovej súťaži, ktorým nadviazal na druhé miesto z pretekov družstiev v nórskom Lillehammeri 1994.





"Je jedným z mojich najväčších vzorov a legendou nášho odvetvia. Je úžasné, že vo svojom veku ešte súťaží na takejto úrovni. Ak mu sadnú podmienky a predvedie optimum, nič ho nezastaví, nepochybne má šancu na medailu," vyhlásil nórsky rival Daniel-André Tande, ktorý sa narodil v roku Kasaiovho premiérového olympijského kovu.

Keď sa v roku 1972 narodil v Šimokawe samotný Kasai, Sapporo hostilo zimné olympijské hry. Japonec nedávno v interview pre The Japan Times vyhlásil, že ak práve Sapporo získa právo usporiadať ZOH 2026, o ktoré sa uchádza, nedbal by pokračovať až dovtedy. V tom čase by mal takmer 54 rokov. Dejisko zvolia v roku 2019.

