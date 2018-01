Vestenický mieri z Poľska do Fortuna ligy, v jarnej časti sezóny si bude obliekať dres FC Nitra

Vestenický zažiaril na MS 2013 hráčov do 17 rokov v Spojených arabských emirátoch, Slovensku pomohol k prieniku do osemfinále piatimi gólmi. Následne z Nitry zamieril do AS Rím, pôsobil aj v Modene. Cracovia si ho v roku 2016 z Ríma najskôr požičala, neskôr sa hosťovanie zmenilo na trvalý prestup.