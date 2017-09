Veronika Velez-Zuzulová sa vážne zranila, nestihne začiatok olympijskej sezóny

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská zjazdová lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová utrpela v nedeľu na tréningu v argentínskom zimnom stredisku Ushuaia vážne zranenie kolena - roztrhla si alebo odtrhla krížny väz v pravom kolene - a je isté, že nestihne úvod Svetového pohára ročníka 2017/2018. Informuje o tom denník Šport.

"V podstate sa mi stalo to isté, čo pred štyrmi rokmi. Len tentoraz si to odnieslo pravé a nie ľavé koleno. Spadla som a...," povedala druhá najlepšia slalomárka sezóny 2016/2017 vo Svetovom pohári pre Šport. Momentálne je na ceste do Európy, kde sa podrobí lekárskym vyšetreniam, ktoré určia presnú diagnózu.

Najúspešnejšia slovenská lyžiarka sa nepostaví na štart úvodných pretekov SP v slalome 11. novembra 2017 vo fínskom Levi a s veľkou pravdepodobnosťou nepôjde ani na ďalšie preteky, ktoré sú naplánované na 25. novembra v americkom Killingtone.

