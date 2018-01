Veronika Velez-Zuzulová bude vlajkonosičkou slovenskej výpravy na zimnej olympiáde v Pjongčangu

BRATISLAVA 25 januára (WebNoviny.sk) - Zjazdová lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová ponesie slovenskú vlajku na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier 2018 v juhokórejskom Pjongčangu 9. februára 2018.

Ponuka byť vlajkonosička prišla od prezidenta Slovenského olympijského výboru Antona Siekela, Velez-Zuzulová sa o nej dozvedela prostredníctvom svojho otca Timoteja Zuzulu.

Ponuku s radosťou prijala

Skúsená slalomárka pre denník Šport a neskôr aj pre agentúru SITA potvrdila, že dostala túto ponuku a s radosťou ju aj prijala.





"Taká ponuka sa neodmieta. Ani som nerozmýšľala, či to vezmem alebo nie. Odpoveď bola jasné áno. Je to veľká česť pre športovca niesť vlajku svojej krajiny na olympijských hrách, ktorá sa neujde každému. To si veľmi dobre uvedomujem," uviedla Veronika Velez-Zuzulová.

Dlhoročná členka svetovej slalomovej špičky sa po septembrovom zranení kolena vráti do súťažného diania v nedeľňajšom slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide (28. 1). "Plán bol od začiatku taký, že pôjdem do Lenzerheide, aby som mala v sebe súťažný pocit ešte pred olympiádou," uviedla Veronika Velez-Zuzulová.

Po sezóne skončí kariéru

Priznala že má trochu zmiešané pocity. "Tešila by som sa viac, keby som vedela, že som pripravená na sto percent. Teraz to vidím tak, že tomu ešte takých 20% chýba do optima. Ale áno, teším sa z toho, že si konečne zasúťažím. Po Lenzerheide budem mať ešte dva týždne tréningu na zlepšenie sa pred olympijskými hrami," dodala Zuzulová.

Velez-Zuzulová (33) počas štyroch mesiacov usilovnej pooperačnej rehabilitácie robila všetko preto, aby bola stopercentne pripravená na olympijský slalom v Pjongčangu. Bude to zároveň pre ňu vyvrcholenie kariéry, lebo po tejto sezóne sa už nechystá s lyžovaním pokračovať na vrcholnej úrovni. "Na rozhodnutí skončiť po tejto sezóne sa už nič nezmení," prezradila Velez-Zuzulová.

