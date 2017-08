Verejná ochrankyňa práv vyvesila dúhovú vlajku, prihovorí sa účastníkom pochodu

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podporuje snahu o uplatnenie základných práv LGBTI komunity a na okne svojho úradu preto v piatok dopoludnia vyvesila dúhovú vlajku.

Ako agentúru SITA informoval ombudsmankin hovorca Ján Glovičko, Patakyová tento symbol vníma ako prejav rešpektovania práva a zároveň upozornenie na jeho porušovanie v prípade prehliadania práv sexuálnych menšín. Verejná ochrankyňa práv sa zúčastní na festivale Dúhový PRIDE a verejne sa prihovorí jeho účastníkom.



Ochrana a uznanie párov rovnakého pohlavia

Mária Patakyová prijala pozvanie od organizátorov festivalu preto, lebo je presvedčená, že verejný ochranca práv má vždy stáť na strane tých, ktorých základné práva a slobody sú ohrozené alebo porušované. „Ak zdieľame európske hodnoty postavené na rešpektovaní a ochrane základných práv, potom prirodzene musíme zabezpečiť uznanie a ochranu aj párov osôb rovnakého pohlavia,“ povedala verejná ochrankyňa práv a dodala, že pri vstupe do úradu sa prihlásila k spoločným európskym hodnotám, a v rámci nich aj k akceptovaniu rôznorodosti a k tolerancii.

„Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu vyplýva, že štát sa nesmie zaoberať sexuálnou orientáciou členov rodiny. Preto by mal vytvoriť také právne prostredie, ktoré bude rešpektovať základné právo každej osoby na ochranu súkromia,“ povedala Patakyová.





Otázky vyžadujúce si hlbšiu diskusiu

Podľa ombudsmanky ochrana základných práv ľudí z LGBTI komunity v praxi naráža na prekážky, napríklad pri poskytovaní informácií v nemocniciach alebo v školách o deťoch či partneroch.

„Nemali by sme mať pochybnosti o tom, či je z hľadiska ochrany práv každého človeka prípustné, ak partneri nemajú právo dozvedieť sa o zdravotnom stave partnerky alebo partnera. Čelíme aj otázkam vyžadujúcim si hlbšiu diskusiu, napríklad, či je správne, ak rodič, ktorý sa stará o dieťa, s ním nemôže zostať doma v čase choroby alebo či je vhodné, ak v prípade smrti jedného rodiča, je druhý rodič v konaní pred súdom o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti v podstate v pozícii cudzej osoby,“ hovorí verejná ochrankyňa práv, podľa ktorej patrí základné právo na rešpektovanie rodinného a súkromného života a právo na ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života každému človeku. „Preto každé životné partnerstvo, bez ohľadu na jeho zloženie podľa pohlavia, by malo požívať uznanie a ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“

Festival Dúhový Pride Bratislava 2017 sa uskutoční 19. augusta od 13:00 na Hviezdoslavovom námestí. Pride je pestrofarebnou prechádzkou ulicami Starého Mesta a jeho hlavným cieľom je podpora viditeľnosti komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku.





