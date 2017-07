Venus vyradila Ostapenkovú, zahrá si svoje jubilejné 10. semifinále Wimbledonu

LONDÝN 11. júla (WebNoviny.sk) - Americká tenistka Venus Williamsová nasadená ako desiata zvíťazila za 73 minút 6:3, 7:5 nad lotyšskou trinástkou "pavúka" Jelenou Ostapenkovou v zápase utorňajšieho štvrťfinále dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. - 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

V druhom sete nepykala za priebežné premrhanie náskoku 3:1. Do semifinále v britskej metropole postúpila Venus jubilejný 10. raz. Vo štvrtok sa v ňom stretne s úspešnou zo zápasu Johanna Kontová (V. Brit.-6) - Simona Halepová (Rum.-2).

Momentálne figuruje na 11. mieste

Už 37-ročná miestna šampiónka zo sezón 2000, 2001, 2005, 2007 a 2008 Venus hrala s 20-ročnou senzačnou hrdinkou nedávneho rovnako cenného parížskeho antukového podujatia Roland Garros Ostapenkovou (13.) prvý raz. V pondelok sa vráti do Top 10 svetového rebríčka WTA vo dvojhre, teraz figuruje na 11. mieste, už bola aj na najvyššom, a to 11 týždňov v kariére.

Venus štartuje v All England Lawn Tennis and Croquet Clube okrúhly 20. raz. V počte zápasových úspechov sa dotiahla na prvé miesto medzi aktívnymi tenistkami k svojej mladšej sestre Serene aktuálne pauzujúcej pre tehotenstvo - obe och majú na konte 86. V tzv. otvorenej ére sú na tom lepšie iba ich krajanky Martina Navrátilová (120) a Chris Evertová (96).

Úspešná obhajkyňa prieniku do semifinále

Najstaršia aktérka tohto podujatia Venus postupom do finále januárových melbournských Australian Open 2017, v ktorom prehrala so Serenou, ukázala, že s ňou stále treba rátať. Otázne bolo, v akom psychickom rozpoložení sa prezentuje pod vplyvom nepríjemností v súkromnom živote. Predminulý štvrtok totiž vyvstalo, že 9. júna bola účastníčkou autonehody so smrteľnými následkami, rodina obete ju zažalovala. Polícia medzičasom na základe vyhodnotenia záznamu z bezpečnostnej kamery skonštatovala, že V. Williamsová vošla do križovatky pred fatálnou kolíziou na zelené svetlo na semafore.

Držiteľka dovedna siedmich singlových trofejí z Majors Venus Williamsová je - už úspešnou - obhajkyňou prieniku do semifinále medzinárodných otvorených majstrovstiev Anglicka, pred dvanástimi mesiacmi nestačila v predmetnej fáze na Nemku Angelique Kerberovú (4:6, 4:6).

DVOJHRA ŽIEN - ŠTVRŤFINÁLE:





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.