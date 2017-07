Venus čaká vo Wimbledone veľké finále, 20 rokov neprehrala s inou súperkou ako Serenou

LONDÝN 14. júla (WebNoviny.sk) - Americká tenisová veteránka Venus Williamsová má v grandslamových finále bilanciu 7:8. Naposledy prehrala v zápase takejto dôležitosti s niekým iným ako so svojou mladšou sestrou Serenou už na newyorských US Open 1997 (prekonala ju Švajčiarka Martina Hingisová).

O dvadsať rokov neskôr sa na Wimbledone pokúsi zmeniť to Španielka Garbine Muguruzová-Blancová, ktorá vtedy mala tri roky. Lektorka Magdalény Rybárikovej zo štvrtkového semifinále (6:1, 6:1) predvlani v boji o titul na londýnskej tráve nestačila práve na Serenu, medzičasom dobyla vrcholný parížsky antukový turnaj Roland Garros 2016.

Nech prehovoria rakety

"Ťažko sa mi porovnáva moja terajšia forma s tou, ktorú som mala vlani pri tom celkovom triumfe na Roland Garros. Na Wimbledone som si finále už zahrala, moja terajšia trénerka Conchita Martínezová v ňom dokonca uspela. Vie teda, ako na to, už dva týždne mi dáva cenné rady. Jej prítomnosť v mojom zázemí sa zatiaľ ukazuje ako mimoriadne prospešná a verím, že to bude platiť aj na sobotu. Postup do grandslamového finále je vždy veľkolepou udalosťou. Pred dvoma rokmi som tu v ňom prehrala, teším sa teda na nadchádzajúci pokus dopadnúť inak. Venus však v tomto dejisku triumfovala už päťkrát. Rovnako ako moja trénerka teda vie, ako na to vo wimbledonských finále. Na konci bude len jedna víťazka. Nech prehovoria rakety," vyhlásila 23-ročná venezuelská rodáčka s minulosťou druhej ženy singlového renkingu WTA Muguruzová-Blancová, citovali ju BBC a Tenisová asociácia žien.



Keď Martínezová triumfovala v All England Lawn Tennis and Croquet Clube, vo finále zdolala 37-ročnú Američanku s českým pôvodom Martinu Navrátilovú. Toľko má teraz Venus a je odvtedy najstaršou finalistkou.

Vo finále nedostanem nič zadarmo

"Už som tu odohrala veľa finále, ale každé ďalšie je úžasné. Nič v ňom nedostanem zadarmo, odovzdám však všetko, čo je vo mne. Mne aj Garbine to na tráve fakt ide. Ešte sme spolu nehrali na tomto povrchu, čo môže byť rozdielový faktor. Musím sa popýtať na nejaké veci Sereny, ktorá ju zdolala vo finále Wimbledonu predvlani. Príšerne mi na tomto podujatí chýba. Priala by som si, aby tu bola," povedala bývalí líderka hodnotenia Venus, ktorá síce vedie v bilancii zo vzájomných súbojov 3:1, ale neuspela v tom najčerstvejšom v máji na antuke v Madride - 2:6, 6:3, 2:6.



"Bez diskusie som v pozícii, po ktorej som túžila. Sú to dlhé dva týždne. teraz klopem na dvere. Ešte je však predo mnou kusisko roboty. Zostáva posledný zápas a rada by som veru triumfovala aj v ňom. Musím tam nabehnúť, zobrať si túto úlohu za svoju a zahrať dobre," skonštatovala Venus podľa The Associated Press.

Jej jubilejný 20. Wimbledon

Držiteľka dovedna siedmich singlových trofejí z Majors Venus Williamsová (okrem Wimbledonu 2000, 2001, 2005, 2007 a 2008 aj US Open 2000 a 2001) sa vlani prebojovala do semifinále medzinárodných otvorených majstrovstiev Anglicka, nestačila v ňom na Nemku Angelique Kerberovú (4:6, 4:6). O trofej s akoby symbolickým pomenovaním Venus Rosewater Dish si zahrá premiérovo od roku 2009 a celkovo deviaty raz. Je to jej jubilejný 20. Wimbledon.

Šampiónka si odnesie 2000 bodov do singlového renkingu WTA a prémiu 2,2 milióna libier pred zdanením, zdolanú uteší 1300 bodov a 1,1 milióna libier brutto. Finále sa začne o 15.00 h SELČ a papierovo je nesmierne vyrovnané. Muguruzová-Blancová má na stávkovej burze kurz 1,91, Venus 2,08.

Serena ju celou cestou sprevádza

Američanka figuruje na ôsmom mieste v prepočtovom rebríčku pre nasadzovanie a môže sa stať štvorkou k 17. júlu, pričom by sa dokonca predrala na najvyšší post v tohtosezónnom bodovaní Road to Singapore, základ položila prienikom do finále januárových melbournských Australian Open proti Serene. Muguruzová-Blancová je online deviata a má v dosahu piaty post. Serena po tom, ako z nádherného dôvodu v podobe tehotenstva nemohla obhajovať primát, klesne v pondelok zo štvrtého na pätnásty post.

"Akoby som tam s Venus bola, takým zvláštnym spôsobom. Akoby som ju sprevádzala celou tou cestou. Každý deň si voláme a píšeme, nie nevyhnutne o tenise. Náš vzťah nie je založený len na ňom. Veľmi mi chýba a teším sa na jej návrat domov. Všetku moju energiu vynakladám na to, aby sa cítila skvele a prahla po triumfe," povedala Serena vo štvrtok vo vysielaní ESPN v programe SC 6 with Michael and Jemele live.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.