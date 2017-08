Veľká Británia stojí v konflikte s KĽDR po boku USA, Európska únia vyzýva k zdržanlivosti

NEW YORK 9. augusta (WebNoviny.sk) - Veľká Británia sa v stredu v otázke severokórejského jadrového programu jasne postavila za Spojené štáty a zatiaľ čo Európska únia, Nemecko, Francúzsko a ďalšie štáty vyzvali obe strany konfliktu k zdržanlivosti, Londýn vyhlásil, že stojí jednoznačne na strane Washingtonu.

"Stojíme bok po boku so Spojenými štátmi," vyhlásil v New Yorku britský veľvyslanec v OSN Matthew Rycroft.



Vojenské opatrenia nepomôžu

Na otázku, či si nemyslí, že ostrá rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa ohrozuje vyhliadky na urovnanie sporu, Rycroft odvetil: "To, čo ohrozuje rokovania, je doterajšia neschopnosť severokórejského režimu urobiť to, čo má urobiť, a to je zastaviť svoj jadrový program a zastaviť svoj medzikontinentálny balistický raketový program," povedal britský veľvyslanec v OSN.

Nemecko aj Európska únia naopak v stredu vyzvali Spojené štáty aj Severnú Kóreu, aby konflikt nevyhrocovali. Nemecká vláda vyslovila obavy z "rétorickej eskalácie" medzi týmito dvoma krajinami a hovorca ministerstva zahraničných vecí Martin Schäfer vyhlásil, že "ďalšie rinčanie zbraní" a prípadné vojenské opatrenia situáciu vyriešiť nepomôžu.





Denuklearizácia mierovými prostriedkami

V podobnom duchu sa vyjadrila aj Catherine Ray, hovorkyňa šéfky európskej diplomacie Federicy Mogheriny, podľa ktorej "trvalý mier a denuklearizáciu Kórejského polostrova treba dosiahnuť mierovými prostriedkami", čo v očiach eurokomisárky podľa jej hovorkyne "vylučuje vojenskú akciu".

Podľa tajnej správy americkej Obrannej spravodajskej agentúry (DIA), ktorej časť v utorok prenikla do médií, sa Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) údajne podarilo vyrobiť miniaturizované jadrové hlavice, ktoré sa vojdú do rakiet dlhého doletu, ktorými krajina už tiež disponuje.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.