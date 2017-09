Velez-Zuzulovú čaká moderná operácia kolena, na svahy by sa mala vrátiť po 2 mesiacoch

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Veronika Velez-Zuzulová sa v piatok v Lyone podrobí operácií zraneného pravého kolena.

Podľa vyjadrenia 33-ročnej rodáčky z Bratislavy na sociálnej sieti facebook pôjde o moderný spôsob chirurgického zákroku, po ktorom by sa mohla na svahy vrátiť po 2 mesiacoch.





"Mám za sebou návštevu u doktora Bertranda Sonneryho Cotteta v Lyone, ktorý ma operoval aj naposledy. Môj väz je roztrhnutý, po normálnej operácii nasleduje 6 až 8 mesačná pauza od športu. Mňa však v piatok čaká moderný zákrok, po ktorom by som o dva mesiace mala stáť na lyžiach. Je to určitý risk, ale neohrozím tým svoje koleno ani zdravie, a preto idem do toho. Budem bojovať a kráčať za svojím snom až do konca," uviedla na svojom profile v pondelok najúspešnejšia slovenská lyžiarka.





Velez-Zuzulová sa zranila počas tréningu v argentínskom zimnom stredisku Ushuaia.

Prvé informácie hovorili o tom, že nestihne úvodné slalomové preteky 11. novembra vo fínskom Levi a ani nasledujúce 25. novembra v americkom Killingtone. Pauzovať však bude zrejme ešte o čosi dlhšie.

