Velez-Zuzulová sa rozlúči s kariérou na paralelnom slalome, nebude chýbať ani Vlhová

JASNÁ 6. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská zjazdová lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová má za sebou posledné olympijské vystúpenie v kórejskom Pjongčangu aj exhibičnú jazdu v kroji v slalome Svetového pohára v nemeckom Ofterschwangu.

Na dlhoročnú stálicu zasnežených svahov čaká ešte jedna rozlúčka s kariérou, a to v najväčšom slovenskom lyžiarskom stredisku - Jasná v Nízkych Tatrách.

Uskutoční sa v sobotu 7. apríla za účasti rodiny, priateľov, sponzorov a fanúšikov. Chýbať by nemala jej kamarátka a v posledných rokoch už aj veľká súperka Petra Vlhová.

Posledná súťaž medzi bránkami

"Podujatie sa uskutoční v lokalite Priehyba, Veronika odjazdí paralelný slalom a poslednýkrát bude súťažiť medzi bránami. Bude to oslava lyžovania a tiež vyvrcholenie lyžiarskej sezóny. Veronika končí svoju aktívnu kariéru s osobami, ktoré pre ňu veľa znamenajú či už v súkromnom alebo profesionálnom živote," píše sa v tlačovej správe spoločnosti TMR, ktorá vlastní a prevádzkuje aj stredisko Jasná Nízke Tatry.

Predpoludňajší program v sobotu v Jasnej moderuje Erika Barkolová, registrácia účastníkov sa začne už o 9.00 h a rekreační lyžiari sa môžu tešiť na výbornú lyžovačku a bohatú aprés-ski zábavu s Ratrak stageom. Podujatie s Veronikou Velez-Zuzulovou odštartuje o 13.00 h moderátor Slávo Jurko. Jeden z fanúšikov, ktorý sa na mieste zaregistruje, získa miestenku v paralelnom slalome a môže tak bok po boku zjazdiť kopec s lúčiacou sa lyžiarkou svetového formátu.



"Do paralelného slalomu s Veronikou postúpi aj víťaz z Hero Season Trophy Enrico Fiala, ktorý súťažil v kategórii detí do 12 rokov. Veronika sa so svojimi fanúšikmi stretne aj na autogramiáde, ktorá sa v lokalite Priehyba uskutoční v čase 14.30 - 15.30 h. Pre novinárov je približne o 16.30 h pripravená tlačová konferencia v kongresovej miestnosti Hotela Grand Jasná," informovali organizátori podujatia.

Lyžovanie nevypustí zo svojho života

"Bude to taká rozlúčka, akú som vždy chcela. Veľkú časť programu organizačne zastrešoval môj otec, spolu sme potom dolaďovali detaily. Svoje do toho povedali aj ľudia zo strediska Jasná, ktorí už majú skúsenosti s podobnými podujatiami," povedala Veronika Velez-Zuzulová pre agentúru SITA.

"Nad inými strediskami ako Jasnou som ani nerozmýšľala, už aj preto, lebo si neviem predstaviť, kde inde by ešte mohol byť sneh v tomto čase a zároveň zabezpečiť, aby tam mohlo prísť viac ľudí. Čo sa týka programu, trať bude postavené ako na paralelný slalom, ale nechcem všetko prezrádzať," pokračovala Velez-Zuzulová.



Dlhoročná slalomová špecialistka tvrdí, že síce ju čaká rozlúčka, ale lyžovanie odteraz rozhodne nevypustí zo svojho života. "Nekončím s lyžovaním úplne, bude aj naďalej súčasťou môjho života. Lúčim sa iba s cestovaním a ťažkými tréningami. Žiadna tragédia sa nedeje. Som na to už nejaký čas pripravená, nemám výčitky, som s tým všetkým absolútne stotožnená. Teším sa na sobotu a na všetkých ľudí, ktorí prídu," uzavrela Velez-Zuzulová.

Bohatá a úspešná kariéra

Veronika Velez-Zuzulová (nar. 15. 7. 1984) má za sebou bohatú a úspešnú kariéru. Takmer 18 rokov a zväčša vo skvelej fazóne sa preháňala po svahoch Svetového pohára. Prvé takéto preteky absolvovala 28. októbra 2000 v rakúskom Söldene, prvé bodované umiestnenie si pripísala 22. novembra 2001 v slalome v americkom Copper Mountain, kde skončila sedemnásta.

Na pódium pre trojicu najlepších v slalome sa prvýkrát postavila 8. februára 2004 v nemeckom Zwieseli, bola tam tretia. Prvého víťazstva vo SP sa dočkala 29. decembra 2012 v rakúskom Semmeringu až ako 28-ročná.



V bojoch o krištáľové glóbusy rodáčka z Bratislavy s francúzskym zázemím absolvovala 183 pretekov, päťkrát zvíťazila a dovedna tridsaťkrát skončila do tretieho miesta, čiže na pódiu. Vrcholom kariéry 33-ročnej rodáčky z Bratislavy boli dve druhé miesta v sezónnom hodnotení slalomu vo Svetovom pohári zo súťažných ročníkov 2015/2016 a 2016/2017. V bojoch o slalomový glóbus pridala aj dve tretie miesta zo sezón 2007/2008 a 2012/2013.

Na majstrovstvách sveta sa medaily v obľúbenom slalome nedočkala (najbližšie k nej mala v Beaver Creeku 2015, kde bola štvrtá), ale výrazne prispela k striebru Slovenska v tímovej súťaže na MS 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi. Na zimných olympijských hrách jej aj vinou zranení a chorôb medaila zakaždým unikla, najvyššie bola desiata v slalome na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, resp. Whistleri.

