Velez-Zuzulová sa nestihne vrátiť do olympijských hier, myslí si lyžiarska legenda Lasse Kjus

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská zjazdová lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová utrpela v nedeľu na tréningu v argentínskom zimnom stredisku Ushuaia vážne zranenie kolena - roztrhla si alebo odtrhla krížny väz v pravom kolene - a je isté, že nestihne úvod Svetového pohára ročníka 2017/2018.





Optimisticky sa smerom k jej návratu nevyjadrila ani nórska legenda tohto športu Lasse Kjus.

"Mrzí ma, čo poviem. Môj krajan Aksel Lund Svindal zariskoval v roku 2015, keď si takisto poranil koleno a pre včasný návrat do majstrovstiev sveta vo Vaili uponáhľal rekonvalescenciu. Síce nezískal medailu, ale vrátil sa a dosiahol dobré výsledky. Samozrejme, veľmi veľa záleží aj od toho, v akej fáze kariéry sa nachádzate. Či ešte máte pred sebou veľa rokov, pretože návrat späť do súťažného kolobehu zaberie veľa času. Nemôžete však porovnávať zranenia a navyše nie je ešte známe, ako dlho bude Veronika musieť pauzovať. Môže sa stihnúť na olympiádu pripraviť, ale podľa môjho názoru skôr nie," povedal v stredu pre agentúru SITA 46-ročný olympijský víťaz v kombinácii zo ZOH 1994 v Lillehammeri.

Lepší lyžiar než golfista

Kjus zavítal na Slovensko druhýkrát. Pred tromi rokmi ho do Bratislavy zviedli pracovné povinnosti - propagácia vlastnej značky športového oblečenia Kjus. Vtedy sa zdržal len jeden deň, tentokrát plánuje dlhší pobyt. Vo štvrtok si zahrá na golfovom turnaji Golfplac Cupe.

"Bohužiaľ, stále platí, že som lepší lyžiar než golfista," zavtipkoval dvojnásobný celkový víťaz Svetového pohára (1995/1996, 1998/1999). Po skončení kariéry však nezanevrel ani na lyžovanie, užíva si ho ako divák. "Veroniku Velez-Zuzulovú aj Petru Vlhovú samozrejme poznám, no len ako fanúšik spred televízora," pokračoval Kjus.

V Kjusovej kariére bohatej na úspechy nájdeme okrem olympijského zlata a dvoch veľkých krištáľových glóbusov za celkové prvenstvo v SP aj 11 medailí z majstrovstiev sveta. Päť z nich získal na šampionáte v americkom Vaili v roku 1999. Kjus si odniesol cenný kov z každej z piatich disciplín - zlato v super G a obrovskom slalome, striebro v zjazde, kombinácii a slalome.

Nóri budú podľa Kjusa favoritmi

"Je to najväčší úspech, ktorý som vo svojej kariére dosiahol. Nie je jednoduché byť jedným z najlepších vo všetkých disciplínach." Kjus zostáva jediným lyžiarom v histórii, ktorému sa podarilo získať na jedných MS medailu v každej disciplíne. Navyše, od piatich zlatých medailí ho napokon delilo len 0,58 sekundy.

Nová olympijská sezóna a ďalší ročník Svetového pohára sa začína v sobotu 28. a nedeľu 29. októbra obrovským slalomom mužov a žien v rakúskom Söldene. Kjus poskytol aj pohľad na to, kto by mohol byť na hrách v Pjongčangu 2018 úspešný.

"Veľkými favoritmi budú určite chalani z nórskeho tímu. Úspech sa bude očakávať od Aksela Lunda Svindala a Kjetila Jansruda. V technických by som favorizoval Hirschera, ktorý je síce zranený, ale do Kórejskej republiky príde pripravený. Medzi ženami je favoritkou najmä Mikaela Shiffrinová. Viac by som si trúfal odhadovať až po začiatku sezóny."

Zápolenie pod piatimi kruhmi si bude vychutnávať na vlastné oči. "Mám v pláne pricestovať na celé podujatie," dodal Kjus.





Rodák z Baerumu má zo ZOH okrem zlata aj tri strieborné medaily (Nagano 1998 - zjazd, kombinácia, Salt Lake City 2002 - zjazd) a jeden bronz. Trikrát sa stal majstrom sveta. Okrem Vailu 1999 získal najcennejší kov aj v kombinácii na MS v japonskej Morioke.

Celkovo má z veľkých podujatí 16 medailí a je druhým najdekorovanejším nórskym zjazdovým lyžiarom po kolegovi, rivalovi a veľkom kamarátovi Kjetilovi Andrém Aamodtovi. Vo Svetovom pohári si odkrútil 17 sezón.

Dvakrát sa stal celkovým víťazom SP, trikrát vyhral hodnotenie kombinácie a raz zjazdu. Na konte má 18 víťazstiev a 60 pódiových umiestnení.

