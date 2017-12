Velez-Zuzulová môže ísť na lyže, plánuje trénovať aj počas Vianoc

BRATISLAVA 1. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenská slalomová stálica Veronika Velez-Zuzulová (33) už na budúci týždeň bude môcť ku kondičnej príprave pridať aj prvé jazdy na lyžiach.

Pozitívny výsledok piatkovej kontroly u lekára Bertanda Sonneryho-Cotteta vo francúzskom Lyone je ďalším dôležitým krokom na jej ceste k návratu do súťažného lyžovania po septembrovom zranení počas prípravy v Argentíne a následnej operácii predného skríženého väzu v pravom kolene.

Postupne si bude pridávať záťaž

"V piatok ráno som ešte mala tréning, kde som skákala aj na jednej nohe a potom som absolvovala magnetickú rezonanciu. Môj kondičný tréner ukázal lekárovi všetky záznamy z tréningov. Videl teda detailne, akú mám silu v kvadricepse či zadnom stehennom svale a potom mi povedal, že môžem ísť na lyže," uviedla spokojná Velez-Zuzulová pre agentúru SITA. Neskôr pridala ďalšie podrobnosti:





"Zatiaľ to bude iba na jeden alebo dva dni ako voľné lyžovanie. A zatiaľ neviem, kde to bude. Určite však niekde vo Francúzsku, aby som to mala blízko domov. Postupne si začnem pridávať záťaž a možno už v polovici decembra by som mohla začať normálne trénovať. Treba si však uvedomiť, že je to všetko len skúšanie. Takýto typ operácie predo mnou nikto neabsolvoval, takže skúšame a uvidíme, čo to prinesie," skonštatovala strieborná medailistka z tímovej súťaže na MS 2017 v St. Moritzi.

Tréning aj počas Vianoc

Na otázku, či si so stúpajúcou záťažou v tréningu dopraje aspoň Vianoce, odpovedala Velez-Zuzulová záporne. "Vianoce tento rok mať nebudem. Chcem trénovať aj 24. aj 25. decembera. Tak sme sa už dohodli."

Otec a tréner Timotej Zuzula nedávno pre denník Šport prezradil, že Veronika by sa v prípade ideálneho scenára mohla vrátiť do kolotoča Svetového pohára v siedmy januárový deň v slovinskom Maribore.





"Keď už raz budem na lyžiach a budem sa cítiť dobre, január by mohol byť reálny. Teraz sa však na to ešte nesústredím. Snažím sa myslieť len na to, že sa konečne postavím na lyže," dodala Velez-Zuzulová pre agentúru SITA. Na tému návratu už skôr pre rôzne médiá viackrát zopakovala: "Rozhodne chcem byť 14. februára stopercentne pripravená na štarte olympijského slalomu.“

