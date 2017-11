Velez-Zuzulová by mohla súťažiť už v januári, nastúpila by na slalom v Maribore

BRATISLAVA 15. novembra (WebNoviny.sk) - V siedmy deň nového roka bude v slovinskom Maribore ďalší ženský slalom Svetového pohára alpských lyžiarok a mohol by byť aj miestom návratu Slovenky Veroniky Velez-Zuzulovej na súťažné svahy.

Na lyže už v decembri

Staviteľom 2. kola v Maribore by mal byť na základe rozhodnutia Medzinárodnej lyžiarskej federácie Timotej Zuzula, otec a tréner druhej najlepšej slalomárky uplynulej sezóny SP. Velez-Zuzulová po septembrovom zranení a následnej operácii predného skríženého väzu v pravom kolene vo Francúzsku práve začala s kondičným tréningom. Ak všetko pôjde dobre, v decembri by sa mohla postaviť na lyže v tréningu a po novom roku aj v súťaži.





"Ak Veronika ešte nebude stopercentne pripravená, úlohu staviteľa trate 2. kola presuniem na Livia Magoniho v prospech Petry Vlhovej. Podľa pravidiel FIS to je možné. Ja však verím, že staviteľom budem. Všetko k tomu smerujeme," uviedol Timotej Zuzula v rozhovore pre denník Šport.

Najdlhšia trať vo svetovom pohári

Zuzula pripomenul, že štyri dni pred Záhrebom je v kalendári SP slalom v chorvátskom Záhrebe, kde v tomto roku jeho dcéra zvíťazila a stala sa "snehovou kráľovnou". Skúsený tréner si uvedomuje, že trať na Medveďom vŕšku nad Záhrebom je najdlhšia v celom ženskom Svetovom pohári v slalome a teda fyzicky nesmierne náročná.

"Preto neviem, či by bolo dobré, aby sa Veronika vrátila práve tam. Po Maribore nasledujú ešte slalomy vo Flachau, Lenzerheide a paralelný slalom v Štokholme. To by jej mohlo stačiť, aby sa dostala do formy, v ktorej ju chceme vidieť na februárovej zimnej olympiáde v Pjongčangu," prognosticky doplnil Zuzula pre Šport.

Velez-Zuzulová (33) sa nedávno odmietla konkrétne vyjadriť k času a miestu svojho návratu do súťažného diania, keďže zatiaľ len rozbieha kondičnú prípravu a nevie, čo bude o mesiac.

"Svoj cieľ v hlave mám. Viem, na ktoré preteky by som chcela nastúpiť, len to nechcem zakríknuť, preto si to v tejto chvíli nechám pre seba," uviedla skúsená slalomárka aj pre SITA. Na tému návratu už skôr pre rôzne médiá viackrát zopakovala: "Rozhodne chcem byť 14. februára na štarte olympijského slalomu.“

