Veľa peňazí a energie sa míňa na riešenie konfliktov, Lajčák vyzýva na predchádzanie sporov

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) – Predseda 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák dnes na úvod všeobecnej rozpravy predstavil lídrom z celého sveta svoju predstavu vedenia VZ OSN, ktorá je zameraná na mediáciu a predchádzanie konfliktom.

"V Charte OSN sa vojna spomína päťkrát, mier 47-krat. Bohužiaľ, stále míňame príliš veľa peňazí a energie na riešenie konfliktov, a nie na predchádzanie im,“ povedal Lajčák s tým, že podľa neho má OSN už všetky páky a dosiahnutie tohto cieľa, ale chýbajú jej podmienky, v akých by ich mohla využiť. Prevencia musí podľa predsedu VZ OSN tvoriť väčšiu časť práce Valného zhromaždenia.

Civilisti platia v konfliktoch najvyššiu cenu

Lajčák pripomenul, že OSN nebola vytvorená pre diplomatov, ale pre ľudí. "Mnohí ľudia vkladajú do organizácie nádeje a modrá vlajka pre nich reprezentuje bezpečnosť a začiatok zmeny,“ uviedol pred zástupcami 193 krajín Lajčák. Za najvážnejšie problémy, ktorým by sa mala OSN venovať, Lajčák považuje okrem iného medzinárodný terorizmus a otázku utečencov.





Lajčák pripomenul, že 65 miliónov ľudí uteká zo svojich domovov nie preto, že chcú, ale preto, že musia. Civilisti platia v konfliktoch najvyššiu cenu, školy a nemocnice sú cieľom útokov. Chudoba, rastúca nerovnosť, terorizmus či horšia klíma - takéto problémy má skoro každá krajina, a ich riešenie musí byť podľa Lajčála spoločné.

Lajčák by chcel hovoriť o pozitívnych veciach

"Prial by som si, aby som mohol vymenovať dlhý list príkladov mediácie a úspešných včasných aktivít, ktoré zvrátili konflikty. Ocenil by som, aby som mohol hovoriť o ľuďoch, ktorí migrujú, pretože sa tak rozhodli, a nie preto, že sú zúfalí. Bolo by skvelé zagratulovať vám všetkým k tomu, že spĺňate klimatické dohody a k tomu, že extrémna chudoba sa spomína len v učebniciach histórie. Dúfam, že niekto niekedy bude môcť predniesť taký prejav, ale ja to dnes nemôžem byť,“ povedal Lajčák.





Miroslav Lajčák je od 12. septembra predsedom 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Valné zhromaždenie OSN je jediný hlavný orgán OSN, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých 193 členských štátov a tie sa striedajú na poste predsedu každý rok. V rámci OSN ide o protokolárne najvyššiu funkciu, ktorú tradične zastáva medzinárodne uznávaná osobnosť z krajiny, ktorá je na rade prevziať predsedníctvo VZ OSN. Predseda VZ OSN organizuje podujatia na najvyššej úrovni k aktuálnym témam, často tiež k otázkam, na ktorých sa Bezpečnostná rada OSN nie je schopná dohodnúť. Samostatná Slovenská republika a predtým ani Československo tento post ešte nezastávali. Niektoré krajiny sa hlásia na túto pozíciu aj viac ako 50 rokov vopred. Slovensko čakalo na túto pozíciu od roku 2003, keď predložilo kandidatúru.





