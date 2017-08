Vegas je pripravené na boxerský superzápas, McGregor a Mayweather sa nevyhli verbálnym útokom

LAS VEGAS 23. augusta (WebNoviny.sk) - V americkom meste kasín Las Vegas je všetko pripravené na to, aby sa v sobotu v T-mobile aréne uskutočnil dlhoočakávaný superzápas v boxe medzi majstrom tohto športu Floydom Mayweatherom a hviezdou miešaných bojových umení (MMA) a šampiónom UFC (Ultimate Fighting Championships) Írom Conorom McGregorom.

Počas utorkového podvečera čakal na oboch športovcov pred arénou módny karneval. Pred neveľkým davom sa Mayweather prezentoval v čiernom klobúčiku, károvanej košeli s červenými a čiernymi štvorčekmi a zlatých lemovaných okuliaroch. Jeho súper prejavil väčší cit pre módu. Dvadsaťdeväťročný McGregor ohúril trojdielnym slušivým oblekom s kravatou a leteckými slnečnými okuliarmi.



Karneval si veľmi neužil

Protivníci sa pred divákmi objavili v rozdielnom čase. Organizátori sa snažili vyhnúť ich ďalšiemu verbálnemu stretu. To sa im napokon nepodarilo, keďže obaja si vymenili pár slov počas toho, ako sa presúvali na vonkajšie pódium. Malo však ísť len o stručnú konverzáciu. Ochrankári oboch držali od seba a ani jeden netúžil plytvať silami pred sobotným priamym stretom.

Americký boxer Mayweather, ktorý do septembra 2015 vyhral všetkých 49 duelov medzi profesionálmi, si karneval veľmi neužil. "Je to iba práca. Mojím hlavným povolaním je byť boxer," odpovedal novinárom vecne na otázku, či sa počas módnej šou zabával.

Obe hviezdy skôr zaujali tým, čo povedali na adresu toho druhého. Štyridsaťročný Mayweather sa medzi povrazy vráti zo športového dôchodku. McGregor tvrdí, že boxerský profesionál je zúfalý z toho, ako musí neustále komentovať svoju hmotnosť a výdrž. "Nechajte ho, nech sa modlí za svoju váhu a únavu. To je jediné, čo robí. Modlí sa však k novému boxerskému Bohovi," vyhlásil 29-ročný Ír, ktorý doteraz nikdy profesionálne neboxoval. Sebavedomie mu však nechýba: "Verím, že zápas ukončím skoro. V prvom, či druhom kole."





Obrovská boxerská šou

Americký veterán však pochybuje o tom, že McGregor vôbec tuší, aké je to stáť v profesionálnom ringu. "Keď dostane zásah, pochopí, že je to niečo úplne iné ako v športe, na ktorý je zvyknutý." Mayweather takisto vyjadril obavu, že jeho boxersky neskúsený protivník bude mať sklon skúšať na neho prvky z miešaných bojových umení. McGregor však aj na túto úvahu reagoval sebavedome. "Môžem ho donútiť prosiť, aby som dodržiaval boxerské pravidlá."

Sobotňajšia noc by mala byť obrovskou boxerskou šou. Obaja účastníci budú bojovať v tradičnom 12-kolovom zápase podľa pravidiel boxu v kategórii ľahkej strednej váhy. Duel roka sa bude premietať aj v amerických kinách, za vstupenku si divák zaplatí 40 amerických dolárov. Samotné lístky do T-mobile arény v Las Vegas sa pohybujú od 500 do 10 000 USD, pričom najlacnejších sedadiel je v hale veľmi málo. Zápas medzi legendou boxu a írskym šampiónom UFC bude stáť v predplatenej televízii v HD kvalite 99,95 amerického dolára. Favoritom duelu je podľa odborníkov aj stávkových kancelárií skúsený Mayweather.





