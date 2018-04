Veď som pes, prečo mi ponúkal svojich hráčov? Tréner ManCity Guardiola vracia úder Raiolovi

MANCHESTER 7. apríla (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola prezradil, že v januári mu agent Mino Raiola ponúkol služby svojich zverencov: Paula Pogbu a vtedy ešte jeho spoluhráča v Manchestri United Henricha Mchitarjana. Reagoval tak na nie príliš lichotivé vyhlásenie Raiolu voči svojej osobe.

Ferrari riadil ako Fiat

Holandský agent v marci kritizoval Guardiolu za jeho správanie voči Zlatanovi Ibrahimovičovi z doby, keď pod jeho vedením pôsobil v FC Barcelona. Švédsky kanonier po príchode z Interu Miláno v roku 2009 nedostával požadovaný priestor, hoci odohral celkovo 46 zápasov a strelil 22 gólov.



"Tréner je fantastický, ale ako človek je nula, klasický pokrytec a zbabelec, robí niečo úplne iné ako hovorí," nešetril Raiola úspešného kormidelníka. "Keď Zlatan prišiel do Barcelony, Guardiola dostal Ferrari, no on ho riadil ako Fiat," posmešne dodal Raiola.

"Áno, som zbabelý pes, konečne ma niekto odhalil. Iba nerozumiem, ako to dokázal bez toho, aby ma niekedy stretol, či so mnou komunikoval," povedal Guardiola.

Je výborným koučom

Štyridsaťsedemročný bývalý stredopoliar zároveň odhalil, že napriek zjavnej zášti Raiola komunikoval s klubom okolo príchodu spomenutých Pogbu a Mchitarjana na Etihad Stadium. "Bol som prekvapený. Veď som pes, tak neviem, prečo mi ponúkal svojich hráčov," sarkasticky poznamenal Guardiola.

Samotný Raiola komunikáciu so "Citizens" nepoprel, uviedol však, že s Guardiolom sa nerozprával: "Nikdy som nehovoril s Guardiolom ale s klubom. City je výborný tím i Guardiola je skvelý kouč," skonštatoval pre BBC Raiola.

Pogba, ktorý v lete 2016 prestúpil z Juventusu za 100 miliónov eur, napokon ostal v kádri "červených diablov", arménsky stredopoliar Mchitarjan bol v januári súčasťou výmeny s londýnskym Arsenalom.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.