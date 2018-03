Vďaka projektu SPOSA sa podarilo nájsť prácu pre ľudí s autizmom

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) sa intenzívne snaží upozorniť na problém nezamestnanosti ľudí s autizmom.

Legislatívne procesy

Po troch úspešných rokoch projektu Autisti v práci sa organizácii podarilo zvýšiť povedomie o autizme a nájsť zamestnanie ľuďom s autizmom. Do projektu sa zapojilo 40 ľudí s autizmom, pre 23 z nich sa podarilo nájsť zamestnanie a dostali šancu plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti. Tlačovú správu agentúre SITA poskytla Alexandra Strapáková z kontaktu pre médiá SPOSA.



„Slovenská legislatíva pokrýva problematiku zamestnávania ľudí trpiacich autizmom veľmi všeobecne. Legislatívne procesy sú pre ľudí s autizmom v praxi často nepoužiteľné. Na pracovného asistenta majú právo až po získaní pracovnej zmluvy (aspoň) na polovičný úväzok,“ uvádza sa v tlačovej správe. Pre autistu je pri vstupe do nového zamestnania dôležitý asistent.

Túto funkciu spĺňal tzv. job kouč. Po dvoch rokoch sú schopní pracovať samostatne bez asistenta, ktorý potom na osobu už len dohliada. „Ročné náklady štátu na jedného človeka s autizmom v domove sociálnych služieb sú približne 12 000 eur.

Job kouča

Pre porovnanie, priemerné náklady za špecialistu, ktorý autistovi pomáha pri zamestnaní, takzvaného job kouča, sú 12 800 eur na prvé dva roky.“ Náklady štátu na človeka s autizmom so zamestnaním sú tak po štyridsiatich rokoch podľa prepočtov SPOSA až o 363 600 eur nižšie, ako keby bol nezamestnaný a odkázaný na domov sociálnych služieb.



Financovanie a chod pilotného projektu Autisti v práci zastrešovala nadácia The Velux Foundations. Spolupráca s donorom sa však po troch rokoch končí a SPOSA hľadá riešenie, pomocou ktorého by mohla ľudí s autizmom zamestnávať aj naďalej. Spoločnosť v rámci projektu predstavila aj simulátor autizmu vo virtuálnej realite ako nástroj pochopenia vnímania prostredia osobou s autizmom, a to vlastnou zážitkovou skúsenosťou používateľa simulátora.

