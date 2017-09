Vandeweghová cez Plíškovú do semifinále US Open, Muguruzová-Blancová bude jednotkou

NEW YORK 6. septembra (WebNoviny.sk) - Ešte jeden štvrťfinálový úspech a Spojené štáty americké po 36 rokoch znova budú mať všetky štyri semifinalistky vo dvojhre žien na domácom grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

CoCo Vandeweghová nasadená ako dvadsiata v stredu v osmičke prekonala českú líderku svetového rebríčka WTA Karolínu Plíškovú za 94 minút 7:6 (4), 6:3. Znamená to, že novou jednotkou hierachie, 24. v histórii, bude k 11. septembru Španielka Garbine Muguruzová-Blancová. Plíšková potrebovala opätovný prienik do finále tohto podujatia, aby zotrvala na špici.

Odvrátila hrozbu

V prvom dejstve viedla Vandeweghová 4:2, ale aj čelila setbalu pri svojom servise v desiatom geme. V druhej časti síce povolila súperke rebrejk na 2:3, ale potom sa ešte raz presadila na returne. pri podávaní na postup odvrátila jednu hrozbu. Američanka premenila 3 z 5 brejkbalov, Češka iba 2 zo 7. Vandeweghová mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 24:32. Kar. Plíšková 15:21.





Dvadsaťpäťročná 22. žena hodnotenia Vandeweghová je vo svojom druhom semifinále na veľkej štvorke, takto ďaleko sa dostala aj na januárových melbournských Australian Open. V štatistike proti rovesníčke Kar. Plíškovej sa ujala vedeia 3:2, revanšovala sa za prehru 6:7 (2), 4:6, ktorú inkasovala v apríli na antuke v hale v nemeckom Stuttgarte. Vo štvrtok bude čeliť lepšej z duelu Madison Keysová (USA-15) - Kaia Kanepiová (Est.). Už v utorok utvorili semifinálovú dvojicu v dolnej polovici žrebu hostiteľky Venus Williamsová a Sloane Stephensová.

Americké finále

Ak Keysová vo štvrťfinále uspeje, v semifinále dvojhry žien v New Yorku by prvý raz od roku 1981 boli len Američanky. Vtedy sa o takúto prevahu USA postarali neskoršia šampiónka Tracy Austinová, finalistka Martina Navrátilová, Chris Evertová a Barbara Potterová.

Dosiaľ posledné semifinále na veľkej štvorke v dokonalej americkej réžii bolo na Wimbledone 1985: Navrátilová v boji o trofej na londýnskej tráve prekonala Evertovú, vo štvorke si poradili so Zinou Garrisonovou, resp. s Kathy Rinaldiovou. Posledné len americké finále na Majors je oveľa čerstvejšie: na AO 2017 Venus prehrala so svojou mladšou sestrou Serenou.

US OPEN – DVOJHRA ŽIEN – ŠTVRŤFINÁLE:

Zostávajúci stredajší program štvrťfinále dvojhry žien:

Madison Keysová (USA-15) - Kaia Kanepiová (Est.) / bilancia: 0:1

Od utorka známa dvojica v semifinále dvojhry žien:

dolná polovica žrebu

Venus Williamsová (USA-9) - Sloane Stephensová (USA) / bilancia: 0:1

