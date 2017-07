Valerian a mesto tisícich planét



Luc Besson

v kinách od 20. júla 2017

Film vznikol podľa celosvetovo známeho komiksu Pierra Christina a Jean-Clauda Mézi?resa.



Komiksový seriál, ktorý vytvorili Pierre Christin a Jean-Claude Mézi?res vyšiel po prvýkrát v časopise Pilote v roku 1967 a ovplyvnil generácie umelcov, spisovateľov a filmárov. Východiskom komiksu je galaktické impérium, ktoré v 28. storočí chráni všetok čas a priestor. Dve hlavné postavy, Valerian a Laureline sú vesmírni agenti, ktorí cestujú časom a spoločne bránia vesmír. Stretávajú sa s mnohými mimozemskými národmi a čelia nebezpečenstvám. Seriál Valerian vychádzal 43 rokov a v celku je zviazaný do 21 zväzkov. Budúci rok oslávi 50. výročie, v júli 2017 príde do kín ako celovečerný film.



Valerian a mesto tisícich planét má medzinárodné hviezdne obsadenie. Diváci uvidia Dana DeHaana, Caru Delevingne, Clive Owena, Rihannu, Ethana Hawka, Herbie Hancocka či Krisa Wua.



Dobrodružstvo plné predstavivosti a akčných scén zavedie divákov do najzvláštnejšieho vesmíru, aký bol kedy stvorený. Je rok 2740, major Valerian (Dane DeHaan) a seržantka Laureline (Cara Delevingne) sú zvláštnymi agentmi, ktorých vláda poverila úlohou udržiavať vo vesmíre poriadok. Ich veliteľ (Clive Owen) ich vyšle na misiu do exotického, vzrušujúceho a dych berúceho medzigalaktického mesta Alpha, ktoré je stále sa rozrastajúcou metropolou zloženou z tisícok rôznych národov zo všetkých kútov galaxie. Na toto skvostné historické mesto útočí neznámy nepriateľ. Valerian a Laureline vedú boj s časom aby našli zdroj zla a zastavili ho skôr, ako zničí nielen Alphu ale celý vesmír a jeho budúcnosť. Alpha je obrovská vesmírna stanica, ktorá sa postupne premenila na rozpínajúce sa a oslňujúce mesto prepojených svetov. Pred mnohými storočiami obiehala Alpha okolo Zeme, dnes je ale stredom medzigalaktickej diplomacie a zároveň domovom tisícok rôznych mimozemských druhov z celého vesmíru. Všetci sa sem sťahovali roky, s cieľom zjednotiť svoje schopnosti, technológie a zdroje, aby sa zlepšil spoločný osud ich všetkých. Alpha rastie už od roku 1985, v súčasnosti má priemer 36 kilometrov a takmer 20 miliónov obyvateľov, medzi nimi je 3236 rôznych druhov, ktoré hovoria viac ako 5000 jazykmi.



Film bude uvedený v 2D a v 3D verzii so slovenským dabingom a v pôvodnej verzii v 2D v Dolby Athmos so slovenskými titulkami.



V slovenskom dabingu sa predstavia Juraj Hrčka, Táňa Pauhofová, Milo Kráľ, Tina, Sajfa. Slovenský trailer nahovorila Szidi Tobias.





Sen z detstva Luca Bessona sa stáva realitou



Keď mal Luc Besson desať rokov zamiloval sa do komiksového príbehu o Valerianovi a Laureline. Každú stredu chodieval do kiosku a v jeden deň našiel magazín Pilot, v ktorom objavil Valeriana a Laureline. Zamiloval sa do Laureline a od tej chvíle chcel byť Valerianom. Na komiksovom príbehu začal byť závislý. Po prvýkrát videl dievča, ktoré vedelo hocikomu nakopať zadok. Nebol jediným filmárom, ktorý sa inšpiroval týmto vesmírnym príbehom (Piaty element). Počas polstoročia inšpiroval komiks Valerian mnohých tvorcov sci-fi žánru. Valerian ovplyvnil Bessona dokonca aj pri filmoch ako Brutálna Nikita či Leon. Po viac ako 45 rokoch sa Bessonovi splnil sen a komiksový príbeh sa mu podarilo sfilmovať. Režisér, ktorý stojí za snímkami ako Piaty element, či Lucy, uviedol:



„Tento film som chcel sfilmovať už dávno, ale musel som počkať, kým technológia dobehne moju predstavivosť. Jean-Claude Mézi?res, tvorca komiksu Valerian so mnou spolupracoval na filme Piaty element a celú dobu sa ma pýtal, prečo nesfilmujem príbeh komiksu Valerian. Vždy som mu odpovedal, že nemôžem, pretože v celom komikse je približne desať ľudských postáv, všetci ostatní sú mimozemšťania. Ako vytvorím svet plný mimozemšťanov? Všetko sa však zmenilo po tom, ako ma James Cameron pozval na projekciu Avatara. Vtedy som si uvedomil, že moje možnosti už nemajú žiadne hranice a moju predstavu môžem začať realizovať. Všetko sa mi zrazu zdalo byť možné, jediným limitom mohla byť iba moja predstavivosť. V tomto momente som začal realizovať Valeriana.“



Luc Besson zo zákulisia natáčania: https://www.youtube.com/watch?v=s-EkmkmfY8o&feature=youtu.be







Besson spojil tím dlhoročných spolupracovníkov, oslovil producentku Virginie Besson-Silla, ktorá spolupracovala na filme Lucy, kameramana Thierry Arbogasta (Lucy, Piaty element), skladateľa Alexandra Desplata, držiteľa OSCARA za hudbu k filmu Grandhotel Budapešť, scénografa Huguesa Tissandiera (Lucy, 96 hodín), strihača Juliena Reya (Lucy), kostýmového výtvarníka Oliviera Bériota (Lucy, 96 hodín) a držiteľa OSCARA za špeciálne efekty Scotta Stokdyka (Spiderman 2, Cesta do krajiny Oz).





Hlavné postavy filmu



Besson vedel už po niekoľkých minútach stretnutia s DeHaanom, že pred ním stojí Valerian. „Videl som niekoľko jeho filmov, a ako herec sa mi veľmi páčil. Keď som sa s ním po prvýkrát stretol v reštaurácii, a on ma pozdravil a usmial sa, vedel som, že som ho našiel. Tón jeho hlasu, žiarivé oči a úsmev ma okamžite dostali,“ hovorí Besson.



DeHaan začal svoju filmovú kariéru pod réžiou Johna Saylesa vo filme Amigo. Účinkovanie v sci-fi Kronika ho zapísalo na mapu svetového filmu. Po tomto úspechu sa objavil v Spielbergovom Lincolnovi a Egoyanovom Diablovom uzle kde hral po boku Reese Whiterspoon či Colina Firtha.



V súčasnosti je tvárou značky Prada.



K DeHannovi potreboval Besson nájsť rovnocennú partnerku. Inteligentnú, odvážnu, silnú, unikátnu, takú, do ktorej sa Valerian zamiluje, pretože príbeh filmu nie je iba o záchrane vesmíru, ale aj o nájdení lásky na celý život.



Caru Delevingne poznal ako modelku. Pre rolu Laureline sa mu zdala byť vhodná, ale musel sa presvedčiť, či zvládne náročné natáčanie a či vôbec dokáže hrať, a v závere samozrejme, či bude mať záujem spolupracovať na filme. Cara je jednou z najznámejších tvári módneho priemyslu. V rámci sociálnych médií má vplyvný hlas, jej Instagram sleduje viac ako 38 miliónov ľudí a na Twittri má viac ako 8 miliónov sledovateľov. Cara je tvárou svetových značiek ako Rimmel London, Chanel, Burberry, spolupracovala na kampani Puma. V roku 2012 sa objavila po boku Keiry Knightley v Anne Karenine. Zahrala si tiež s Willom Smithom, Jaredom Letom a Violou Davis v Suicide Squad.



Delevingne bola z Bessonovej ponuky nadšená a prijala ju.



„Posadili ma do jednej miestnosti a dali mi čas, aby som si prečítala scenár a vyjadrila sa. Postava Laureline je veľmi inteligentná, silná žena s výrazným charakterom. Má však aj jemnejšiu stranu, túži nájsť lásku na celý život. Vníma Valerianove flirtovanie, ale správa sa profesionálne. Jej prioritou je záchrana galaxie. Svoju lásku však nájde. Tento film berie dych. Vizuálna stránka dostane každého diváka. Milujem Piaty element, ale tento film neopísateľne prevýšil moje očakávania,“ hovorí Delevingne.



Po tom, ako bolo rozhodnuté o hlavných postavách, prišiel čas obsadiť vedľajšie úlohy. Besson začal rozmýšľať o obsadení Bubble. Prvou Bessonovou voľbou bola multiplatinová popová hviezda, módna ikona a rebelka Rihanna.



„Všetci ma odhovárali, vraveli, aby som zabudol, že je to nemožné. Hovoril som si, že za pokus to stojí a s megahviezdou som si dohodol stretnutie. Neviete si predstaviť, aký som bol šťastný, keď prijala svoju prvú úlohu v sci-fi žánri. Rihanna sa nebojí kamery, je zvyknutá vystupovať pred tisíckami ľudí. Bol som dojatý, keď mi povedala, že v herectve je iba začiatočník a ak nepracuje s niekým, kto je dobrý, nenaučí sa to. Mohla tiež povedať, že je superstar a že ju mám tak brať. Bola úžasná, podriadila sa všetkým požiadavkám, vnímala všetky detaily. Bol zážitok pracovať s ňou,“ hovorí Besson.



Bubble je tanečnica, uväznená v mimozemskom kabarete, tanec pred kamerou bol pre Rihannu rutinou. Náročnejšia však bola jej transformácia.



„Bubble má niekoľko podôb a dokáže ich meniť v sekundovej rýchlosti. S tým súviselo aj množstvo rozdielnych makeupov a účesov. V maskérni som strávila veľa času. Najdlhšiu prípravu si vyžiadala moja podoba Kleopatry, pretože mala najviac detailov a na tvár mi museli nanášať vode odolný makeup. Ale mojou najobľúbenejšou podobou bol kostým sestričky. Bol celý z latexu a veľmi som sa v ňom potila. Bubble je dôležitou postavou pri záchrane Laureline. Je umelkyňa, uväznená v Glam Clube a jediné, čo ju oslobodzuje je tanec a to, že môže vďaka nemu robiť ľudí a všetky prítomné bytosti šťastné. Luc si často overoval, či sa cítim pohodlne v kostýmoch aj v líčení. Ak som mala návrhy a chcela niečo zmeniť bol otvorený diskutovať, pretože chcel, aby som sa s Bubble čo najviac stotožnila a hlavne, aby som ju mala rada. Vo filme som začiatočník, Luc si to uvedomoval a bol veľmi trpezlivý. Presne vedel ako ma smerovať, aby som zahrala to, čo potreboval,“ hovorí Rihanna.



Rihanna vo filme hrá krásnu mimozemšťanku. Okrem dvoch ľudských postáv Valeriana a Laureline uvidia diváci Clive Owena ako veliteľa Aruna Filitta, ktorý vďaka role v Sin City vedel, že svoju úlohu bude hrať iba pred zeleným pozadím a všetky vesmírne prostredia budú vyrábané až dodatočne.



Ďalšími ľudskými postavami sú Jolly, únosca Bubble, ktorého hrá Ethan Hawke a Herbie Hancock, jazzový skladateľ a pianista, niekoľkonásobný držiteľ ceny GRAMMY a OSCAR, ako Minister obrany.



„Šesť rokov som bol vyslancom dobrej vôle Organizácie OSN, pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO a v Lucovom projekte som chcel byť niekým, kto zastupuje ľudskosť a háji právo každého národa žiť v mieri a každej bytosti byť slobodným občanom spoločného sveta,“ hovorí Hancock,





Vesmírne bytosti



Bessonovi záležalo na tom, aby vo svojom filme vytvoril rôznorodé prostredia a bytosti. Roky pred tým ako sa spustili kamery rozčlenil prípravu vizuálnej podoby filmu do dvoch fáz. Prvú začal realizovať v roku 2010, vypísaním súťaže oslovil stovky profesionálnych výtvarníkov a amatérov, aby svojimi nápadmi vytvorili svet a jeho postavy. Počas roka sledoval ich práce a vyberal ich do užšej skupiny, ktorú nakoniec tvorilo približne dvadsať ľudí, s ktorými sa stretol vo Francúzsku, Los Angeles alebo prostredníctvom Skype. Predstavil im svoju podobu prostredí a požiadal ich, aby samostatne pracovali na interpretácii jeho sna. Na základe výsledkov mohli postúpiť do druhej fázy vývoja. Do ktorej nakoniec prešli šiesti, s Bessonom spolupracovali na filme.



Vytvorili mesto tisícich planét, stanicu Alpha, ktorá je skutočným stredom vesmíru. Všetka múdrosť vesmíru sa nachádza na tomto mieste, je akousi Wall Street, Organizáciou Spojených národov, Broadway, tu sa nachádza všetko. Zároveň je aj vedeckým parkom. Žijú tu tisícky druhov, ktoré sem prišli zo všetkých častí galaxie, mnohé vychádzajú z mytológie a boli vytvorené v grafickej predlohe filmu. Besson a jeho kolegovia vytvorili desiatky intergalaktických charakterov vrátane medúzy Mylea, masívneho tristo tonového vodného Bromosaura alebo Khodar´Khana, ktorý je hlavou kriminálneho intergalaktického podsvetia. Jednou z najzaujímavejších postáv je Doghan Daguis, viacjazyčná bytosť, ktorá funguje v trojici. Predáva informácie a ovláda osemtisíc jazykov. Jeden z nich začne hovoriť, druhý pokračuje a tretí vetu dokončí. Fungujú tak, pretože ich mozog je rozdelený do troch častí. Nikto ich nemá rád, ale nikto sa neodváži zabiť ani jedného, pretože by tak zabili informácie.



Ďalej sú tu vojaci K-Troni, ktorí ochraňujú veliteľa Filitta. Nikdy nerozprávajú. Ak je ich bodka zelená, všetko je v poriadku a netreba sa báť. Ak sa bodka zmení na červenú, všetci v okolí majú päť sekúnd na to, aby buď zmizli alebo si ľahli na zem, pretože K-Troni všetkých zabijú. Sú jednoduchí. Ak niekto dokáže kontrolovať K-Tronov, má skutočnú moc.



Jedným z dôležitých výtvarníkov, ktorí s Bessonom na filme spolupracovali je Ben Mauro, ktorý pracoval aj na filme Lucy. Pre Valeriana vytvoril mnohé postavy a inšpiroval sa pozemskými zvieratami. Niektorí mimozemšťania vychádzajú z pohybov a správania sa slonov alebo nosorožcov. Mauro ich dlho pozoroval, čakal na ich nezvyčajné správania, ktoré potom použil.



Zásadnými postavami príbehu sú Perly, mimozemšťania, ktorí sa podobajú na ľudí. V rámci celej galaxie sú príkladom najmierumilovnejšieho a najprogresívnejšieho národa, ktorý je tragicky ovplyvnený dôsledkami cudzieho správania sa bez empatie. Zdôrazňujú dôležitosť súcitu pre neznámych.





Dvaja giganti vizuálnych efektov sa spojili, aby zmenili dejiny



Dve spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vizuálnymi efektami, VFX GIANTS WETA a IL sa spojili pri práci na filme Valerian a mesto tisícich planét. V spolupráci so spoločnosťou Rodeo FX si tri najdôležitejšie spoločnosti vo svete vizuálnych efektov, ktoré stoja za filmami ako sú Avatar, Pán prsteňov, Avengers: Age of Ultron a Lucy, vytýčili za cieľ priviesť víziu Luca Bessona k životu.



V roku 1997 obsahoval Bessonov Piaty element 180 záberov s vizuálnymi efektami. Jeho nový film, Valerian a mesto tisícich planét ich má 2734.





Valerian a mesto tisícich planét



Valerian (Dane DeHaan) and Laureline (Cara Delevingne) sú špeciálni vládni agenti nasadení v ľudských teritóriách, ktorí kontrolujú dodržiavanie poriadku naprieč vesmírom. Na základe rozkazu veliteľa (Clive Owen) sú odvelení na misiu do dych berúceho medzigalaktického mesta Alpha. Alpha je rozpínajúca sa metropola, ovplyvnená tisíckami rôznych národov a druhov. 17 miliónov obyvateľov Alfy prispieva svojim talentom, inteligenciou a technológiami k dobru a mieru všetkých. Nanešťastie, nie každý z Alfy uznáva rovnaké hodnoty. Pomaly sa približuje sila, ktorá pre vlastné záujmy plánuje zničiť mier a pokoj dokonalého sveta.



Major Valerian (Dane Dehaan) je srdečný, silný a odvážny hrdina a bojovník, má šiesty zmysel pre taktiku. Je vychádzajúcou hviezdou ľudskej armády a všeobecne známy pre svoju takmer nekonečnú odvahu. Vesmírom ho sprevádza seržantka Laureline (Cara Delevingne), vysoko inteligentná, nezávislá a rozhodná. Pravá ruka majora Valeriana. Laureline je koncentrovaná na svoju kariéru, je konzervatívna a stráži si osobný život. Túži po rodine a mužovi svojho života, to však nevylučuje, že je a vždy bude vynikajúcou vesmírnou agentkou.



Agenti spoločne vstupujú do najnebezpečnejších zón vesmíru. Ich prvou úlohou na ceste k záchrane Alphy a celého vesmíru je záchrana jediného a posledného žijúceho tvora Müla, malej bytosti s výnimočnou a zázračnou schopnosťou. On jediný je zárukou obnovenia pokoja vo vesmíre a záchrany mierumilovných civilizácií. Laureline je však unesená cisárom Boulanom Bathorom, Valerian musí vstúpiť do červenej zóny známej ako alej pôžitkov a získať informácie na jej záchranu. Stretáva Bubble (Rihanna), uväznenú tanečnicu s unikátnym talentom, ktorá mu pomôže so záchranou Laureline.



Obaja agenti vstúpia do rádioaktívnej zóny v centre Alphy, kde objavia ničivú silu, ktorá plánuje navždy zničiť civilizácie naprieč celým vesmírom.



Prekonávajú obrovské priestory, bojujú s mimozemským podsvetím, pilotujú vesmírne lode a zvádzajú zložité boje s tvormi všetkých druhov.



Spolu s filmom vychádza soundtrack oceňovaného francúzskeho skladateľa Alexandra Desplata, ktorý pracoval na filmoch ako Harry Potter, Twilight, Kráľova reč, Godzilla. V roku 2015 získal za hudbu k filmu Grandhotel Budapešť OSCARA, cenu GRAMMY a BAFTA.



Na soundtracku k filmu Valerian a mesto tisícich planét sú skladby Davida Bowieho, /Space Oddity/, Boba Marleyho /Jamming/ či Wyclef Jeana /We Trying To Stay Alive/ tiež originálne skladby od Cary Delevingne a Julien Reya.



