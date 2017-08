Vajdu zaskočil koniec spolupráce s Djokovičom, tenis mu v súčasnosti nechutí

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) - Už vyše tri mesiace nie je Marián Vajda trénerom srbského tenistu Novaka Djokoviča, ktorého počas vzájomnej spolupráce doviedol až na líderskú pozíciu vo svetovom rebríčku.

Päťdesiatdvaročný slovenský kouč poskytol nedávno magazínu Tennis Arena rozhovor, v ktorom poodkryl pozadie rozchodu s dvanásťnásobným grandslamovým šampiónom. Vajdove odpovede sprostredkoval vo svojom štvrtkovom vydaní denník Šport.

Bolo to divné

"Nečakal som to, bolo to divné. Bol som šéftréner, mali sme víziu na celý rok. Raz to však muselo prísť. Už dlhšie som cítil, že moja pozícia nie je stabilná. Pocit neistoty tam bol. Vždy bol pripravený ďalší tréner Woodforde, Martin či Fibak. Potom prišiel Becker a teraz si prizval velikánov Agassiho s Ančičom. Novak už dlhšie chcel niečo zmeniť. Celý realizačný tím sme očakávali, že to môže prísť, ale nie tak zhurta," uviedol Vajda.

Považskobystrický rodák napriek nečakanému koncu spomína na pôsobenie pri Djokovičovi v dobrom. "Na naše spoločné obdobie sa pozerám len pozitívne. Je to pre mňa neuveriteľné dosiahnuť takýto trénerský úspech. Bolo a aj to zostane jedno z najkrajších období. Nemám na to negatívny pohľad, hoci sme sa rozišli. Vytrénoval som niekoho na svetovú jednotku a bol pri jeho najväčších úspechoch. To je pre smrteľníka asi nepredstaviteľné. A mne sa to podarilo. Nechce sa mi veriť, že sa mi niečo podobné v živote udialo," doplnil Vajda, ktorý v júni 2006 pristal na päťtýždňovú skúšobnú lehotu u Djokoviča, vtedy 40. hráča renkingu. Spolupráca s belehradským rodákom napokon trvala až do mája 2017.





Nemá energiu na návrat

Niekdajší kouč Dominika Hrbatého a Karola Kučeru, ktorý pôsobil aj ako kapitán fedcupovej reprezentácie a tréner daviscupového tímu SR, si vie predstaviť, že by v budúcnosti opäť viedol hráča zo svetovej špičky. V súčasnosti si však chce najmä oddýchnuť. "Určite by som o tom rozmýšľal. Momentálne však nemám energiu na návrat, aby som hneď niekoho trénoval. Ani mentálne nie som na to pripravený. Je to také osobné, najskôr sa musím upokojiť a zregenerovať. Boli to dosť vypäté časy. Tenis mi v súčasnosti až tak nechutí, hoci si ho rekreačne zahrám rád," dodal Vajda, bývalý 34. muž singlového renkingu a účastník OH 1992 v Barcelone.

Marián Vajda posunul svojho zverenca na absolútny vrchol poradia (premiérovo 4. júla 2011). Po sezóne 2013 prepustil pozíciu šéfa realizačného štábu Nemcovi Borisovi Beckerovi aj pod vplyvom svojej ambície venovať po rokoch putovania svetom viac času rodine. Stále však zostal dôležitým členom Srbovho zázemia, s platnosťou od začiatku sezóny 2017 znova pôsobil ako šéftréner. V rokoch 2009 - 2010 ako konzultant pobudol v Djokovičovom štábe Američan Todd Martin, už v sezóne 2007 Austrálčan Mark Woodforde. Djokovič viackrát označil Vajdu za svojho druhého otca. V novembri 2012 roztlieskali bratislavské NTC na exhibičnom podujatí Tennis Classic aj s Dominikom Hrbatým a Martinom Kližanom.

Tridsaťročný Djokovič (nar. 22. mája 1987 v Belehrade) nazbieral počas takmer 11-ročnej kooperácie s Vajdom 67 singlových titulov na hlavnej profesionálnej úrovni, z nich tucet na scéne veľkej štvorky. Vlani v júni v Paríži zavŕšil tzv. kariérny Grand Slam, odvtedy sa však výsledkovo - na svoje pomery - značne trápil a napokon v júli 2017 oznámil predčasné ukončenie sezóny zo zdravotných dôvodov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.