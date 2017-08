Väčšina švajčiarskych ľadovcov do konca storočia zmizne, lyžovanie v Európe môže byť minulosťou

Roztopeniu veľkej väčšiny zo súčasných približne 1500 švajčiarskych ľadovcov do konca tohto storočia by podľa vedcov už nezabránilo dokonca ani to, keby sa hneď teraz nadobro zastavilo akékoľvek ďalšie vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia. Ľadovce sú už podľa vedcov „natoľko vyvedené z rovnováhy", že by strácali ľad aj bez ďalšieho zhoršovania klímy.