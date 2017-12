Väčšina Slovákov je spokojných s rokom 2017, politická situácia je podľa mužov horšia

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Takmer 77 percent ľudí je spokojných s rokom 2017 a jeho priebehom. Končiaci sa rok splnil ich očakávania, ktoré mali na jeho začiatku. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia uskutočneného v novembri na vzorke 1 000 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.

V prieskume sa jeho účastníkov pýtali, ako hodnotia uplynulý rok a či bol taký, ako očakávali na jeho začiatku. Agentúru SITA o prieskume informovala marketingová špecialistka prieskumnej a analytickej spoločnosti GfK Katarína Lepiešová.

Rok lepší, ako by očakávali

„Viac ako jedna štvrtina obyvateľov Slovenska považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2017 za lepší, ako očakávala na jeho začiatku,“ cituje tlačová správa GfK Slovakia Rastislava Kočana z GfK Slovakia. Boli to najmä mladí ľudia vo veku do 29 rokov.

O niečo menšia skupina – 23 percent považuje rok 2017 za horší, ako si mysleli na jeho začiatku. Pre približne 50 percent obyvateľstva bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2017.

V prieskume sa pýtali ľudí, ktorí hodnotili rok 2017 za lepší, ako očakávali, na hlavné dôvody, vďaka ktorým ho takto hodnotia. Takmer polovica z nich (48 percent) bolo spokojných s osobným životom. Išlo najmä o zážitky, získané skúsenosti, oblasť viery alebo vzdelanie.

Spokojní z pohľadu rodiny či vzťahu

Ocenili to hlavne zamestnaní ľudia so zodpovednosťou alebo vedúcou funkciou. Vyše dvoch pätín ľudí (43 percent) bolo spokojných s rokom z pohľadu svojej rodiny či vzťahu, 42 percent sa tešilo zo zlepšenia svojej finančnej situácie alebo svojich blízkych, najviac to potešilo mužov vo veku 50 až 59 rokov.





Zlepšenie pracovnej oblasti považovala za pozitívne takmer jedna tretina (31 percent) ľudí, hlavne mladých do 29 rokov s vysokoškolským vzdelaním. Necelú jednu pätinu (19 percent) potešili ľudia v ich okolí, najmä študentov a žiakov do 19 rokov. Takmer rovnako veľká skupina je spokojná so svojím zdravotným stavom alebo zdravím svojich blízkych, prekvapivo to však potešilo najmä ľudí vo veku nad 60 rokov.

Polovici Slovákov sa zhoršila finančná situácia

Tých, ktorí považovali rok 2017 za horší, ako očakávali, sa v prieskume opýtali na hlavné dôvody ich nespokojnosti. Najviac z nich spomenulo zhoršenie finančnej situácie (49 percent). Postihlo to predovšetkým ľudí s čistým mesačným príjmom do 800 eur. Svoj zdravotný stav či stav svojich blízkych považovalo za horší, ako očakávalo, 45 percent ľudí.





Viac ako jedna štvrtina hodnotila nad očakávanie horšiu všeobecnú náladu v slovenskej spoločnosti, najviac to pociťujú ľudia v Bratislavskom kraji. Rovnaké percento (27 percent) zažilo komplikácie v práci.

Pre necelú jednu štvrtinu nespokojných (24 percent) bolo dôvodom nespokojnosti všeobecné zhoršenie ekonomickej situácie a rovnako bola podľa nich v roku 2017 horšia celková politická situácia na Slovensku. Pociťujú to viac muži ako ženy, dodáva sa v prieskume spoločnosti GfK Slovakia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.