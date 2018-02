Väčšina diaľníc a rýchlostných ciest sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom Slovensku pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do 4 až 5 cm, na cestách nižších tried v okrese Prešov do 5 až 10 cm.