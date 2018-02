Väčšie nároky na zamestnancov sú v Bratislavskom kraji, rozhoduje najmä vzdelanie

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Zamestnávatelia v Bratislavskom kraji sú pri hľadaní zamestnancov v porovnaní so zvyškom Slovenska oveľa náročnejší. Na stredajšej tlačovej besede na to pri príležitosti veľtrhu práce Profesia Days upozornila riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová. Vychádza pritom z údajov pracovného portálu Profesia.sk za obdobie od 1. októbra minulého roka do 31. januára tohto roka.

Kým v Prešovskom či Banskobystrickom kraji vyžadujú zamestnávatelia titul iba v štyroch percentách inzerátov, v Bratislavskom kraji je to až 20 percent. Vyššie nároky sú v Bratislavskom kraji aj na jazykové znalosti uchádzačov o prácu.



Až 46 percent pracovných inzerátov v Bratislavskom kraji podľa Molnárovej vyžaduje od uchádzačov znalosť angličtiny, celoslovenský priemer predstavuje 31 percent a napríklad v Prešovskom kraji je to len 20 percent.

Rozdiel v dosiahnutom vzdelaní

Pre absolventov nie je vhodných 62 percent pracovných ponúk v Bratislavskom kraji, kým v Prešovskom kraji ide len o polovicu inzerovaných ponúk práce. Rozdiely medzi Bratislavským krajom a zvyškom Slovenska sú aj v dosiahnutom vzdelaní uchádzačov o zamestnanie. Až tretina uchádzačov s trvalým pobytom v Bratislave má vyštudovanú vysokú školu.



Vo všetkých ostatných krajoch toto číslo podľa údajov portálu Profesia.sk neprevyšuje 23 percent. V Bratislavskom kraji pritom uvádza znalosť anglického jazyka 80 percent uchádzačov o prácu, na zvyšku Slovenska je to okolo 70 percent. Ide však len o údaje, ktoré sú uvedené v životopisoch a tak znalosť cudzieho jazyka podľa spoločnosti Profesia uvádzajú často aj uchádzači, ktorí skutočne anglický jazyk neovládajú.

Najinzerovanejšou pozíciou v Bratislavskom kraji je administratívny pracovník, v ostatných regiónoch Slovenska je to operátor strojov a zariadení.

Druhý najnižší počet reakcií na ponuku

Na západnom Slovensku sa podľa údajov z portálu Profesia nachádza vyše 58 tisíc pracovných príležitostí, kým na strednom Slovensku počet inzerovaných pracovných ponúk dosahuje 14,8 tisíca a na východnom Slovensku takmer 14 tisíc. Bratislava má pritom druhý najnižší počet priemerných reakcií na jednu pracovnú ponuku.



Horšie je na tom už len Trnavský kraj, v ktorom je však podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR najnižšia nezamestnanosť. Výrazné rozdiely sú medzi Bratislavským krajom a zvyšnými krajmi aj vo výške platov. Priemerná hrubá mzda podľa spoločnosti Profesia v Bratislavskom kraji dosahuje 1 365 eur, pričom v Prešovskom kraji je to len 860 eur.

Deviaty ročník veľtrhu práce Profesia Days sa koná od 28. februára do 1. marca v Bratislave v priestoroch Incheba Expo. Podľa spoločnosti Profesia je tento rok záujem zamestnávateľov o veľtrh práce najväčší. Na pracovnom veľtrhu ponúka 180 vystavovateľov takmer 16,5 tisíca pracovných miest.

