V Zemanovom volebnom štábe napadli novinárov, pokrikovali na nich „hyeny“

PRAHA 28. januára (WebNoviny.sk) - Vo volebnom štábe znovuzvoleného českého prezidenta Miloša Zemana v sobotu večer jeho podporovatelia fyzicky napadli niekoľko novinárov. Stalo sa tak po tom, čo tam skolaboval muž, podľa informácií spravodajského portálu iDNES.cz redaktor Milan Rokytka prispievajúci aj na portál Parlamentní listy.

Keď na miesto prišli záchranári, tak si ich novinári a ďalší zástupcovia médií vrátane redaktorky Českej televízie začali nahrávať na mobily alebo na kamery. To sa nepáčilo Zemanovým podporovateľom, ktorí ich vytlačili von zo sály a pokrikovali na nich, že sú "hyeny".





Jeden z mužov sa snažil zavrieť zasúvacie dvere a novinárom povedal, že tade prejdú len cez jeho mŕtvolu. Následne sa dostal do stretu s kameramanom iDNES.cz, ktorý ho upozornil, že zvalil drahú kameru televízie Nova. Kameramana po výmene názorov udrel do hrudníka a do tváre. Podporovatelia prezidenta okrem iného napadli aj reportérku portálu Seznam Zprávy. Po incidente novinárov a štáb oddeľovala zasúvacia drevená stena.

Podľa hovorkyne záchranky, nikoho iného okrem muža, čo skolaboval, neošetrovali. Polícia po incidente na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter informovala, že sa ním zaoberá. Na strety reagoval aj Zemanov hovorca Jiří Ovčáček, ktorý uviedol, že o udalosti nič nevie a pozval napadnutých novinárov na Pražský hrad.

