V Xanthi som spokojný, bol to dobrý krok, vraví Jendrišek

XANTHI 12. novembra (WebNoviny.sk) - Niekdajší slovenský futbalový reprezentant Erik Jendrišek neľutuje, že sa pred začiatkom tejto sezóny rozhodol zmeniť klubový dres a zamieril z Cracovie Krakov do FC Xanthi.

"V Grécku som tri mesiace a môžem povedať, že je to veľmi príjemné miesto, ktoré som si obľúbil. Sú tu veľmi dobrí ľudia a som vďačný za túto skúsenosť," vyhlásil 31-ročný rodák z Trstenej pre grécku rozhlasovú stanicu Sport24 Radio.

Z Krakova do Xynthi

Jendrišek v doterajšom priebehu ročníka 2017/2018 nastúpil vo všetkých desiatich ligových a jednom pohárovom dueli. Dohromady zaznamenal tri presné zásahy a nadväzuje na stopu, ktorú v klube zanechali jeho slovenskí predchodcovia Juraj Buček, Vladimír Janočko či Zdeno Štrba.

"Snažím sa pomôcť tímu najlepšie, ako viem. Mohol som streliť aj viac gólov, takže je čo zlepšovať. Keď mi to ´sype´, cítim sa pokojnejšie," doplnil bývalý hráč 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04 Gelsenkirchen či SC Freiburg.





Pred príchodom na Balkán zbieral poznatky aj u viacerých slovenských futbalistov. "Predtým, než som sa rozhodol zamieriť do Xanthi, som sa zhováral s krajanmi Róbertom Makom z PAOK Solún a Pavlom Farkašom z Larissy. Pomohli mi získať veľa informácií o lige a jednotlivých mužstvách. Myslím si, že pre moju kariéru to bol dobrý krok," netají spokojnosť odchovanec ružomberského futbalu.

Finále Gréckeho pohára

Najväčším úspechom FC Xanthi v klubovej histórii je účasť vo finále Gréckeho pohára v sezóne 2014/2015. V domácej ligovej súťaži je maximom tímu 4. miesto v sezóne 2004/2005. Jendrišek verí, že mužstvo srbského trénera Milana Rastavaca má na to, aby zo súčasnej 7. pozície (13 bodov, pozn.) zaútočilo na prvú "päťku".

"Myslím si, že to dokážeme. Všetko je možné. Rozdiely medzi mužstvami nie sú veľké a ak budeme naďalej hrať tak, ako zatiaľ naposledy na ihrisku Panetolikosu (3:1), môžeme sa prebojovať medzi päť najlepších. Musíme však vo všetkých zápasoch siahnuť na dno síl, aby sme sa dostali tam, kam chceme," dodal ľavonohý Slovák.

Jendrišek má z kádra FC Xanthi najznámejšie meno. Zahral si na MS 2010 v JAR a v reprezentácii zaznamenal v 37 dueloch štyri presné zásahy. Na otázku, či by si ešte niekedy chcel obliecť najcennejší dres, odvetil: "Je to veľmi ťažká otázka. Aj v Cracovii Krakov som mal skvelú sezónu a do reprezentácie ma nepozvali. Pravdepodobne sa budete musieť opýtať trénera," skonštatoval Erik Jendrišek.

