V USA našli desiatu obeť nečakanej prívalovej vlny v populárnom mieste na kúpanie

PHOENIX 20. júla (WebNoviny.sk) - Telesné pozostatky, ktoré našli v stredu vo vodou zaplavenom kaňone v centrálnej Arizone, patria zrejme 27-ročnému mužovi, ktorý je poslednou, desiatou obeťou minulotýždňovej záplavovej vlny. Zodpovední z úradu šerifa okresu Gila na tlačovej konferencii informovali, že pozostatky identifikujú na základe analýzy DNA. Domnievajú sa však, že telo patrilo Hectorovi Miguelovi Garnicovi. Jeho príbuzných už o tom informovali.

Minulú sobotu zasiahla populárne miesto na kúpanie na rieke v arizonskom Tonto National Forest nečakaná povodeň spôsobená prudkým dažďom asi 13 kilometrov vyššie po prúde. Voda so sebou strhla deväť členov Garnicovej rodiny, vrátane jeho ženy a troch detí. Telá deviatich obetí našli pátracie tímy ešte do nedele, no pátranie po poslednom nezvestnom prerušila búrka.



Pri povodni zomreli Garnicova žena Maria Raya-Garciová, ich tri malé deti, jeho svokra, švagriná a ďalší členovia rodiny. Príbuzní sa zišli na oslavu narodenín Garnicovej manželky, no zo 14 členov širšej rodiny sa podarilo zachrániť iba štyroch.

Nešťastie vyvolalo otázky, či by vláda mohla alebo mala viac zapracovať na opatreniach, ktoré by dokázali verejnosť včas varovať pred prívalovými vlnami vo voľnej prírode. V Tonto National Forest v súčasnosti neexistuje varovný systém, ktorý by ľudí upozornil na hroziace záplavové vlny.

