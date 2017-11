V Trnavskom kraji sa pred voľbami hovorilo hlavne o doprave

TRNAVA 3. novembra (WebNoviny.sk) – V Trnavskom samosprávnom kraji sa hlavnou témou volieb stala doprava. V Piešťanoch rezonovala obava o budúcnosť miestneho letiska, v Hlohovci nespokojnosť s dopravnou situáciou na vjazde do mesta, na Záhorí pred voľbami ožila myšlienka vybudovania obchvatu Senice.

Lepšie cesty sľubovali kandidáti aj z južných okresoch kraja, kde sa pár dní pred voľbami strihali pásky na kruhových križovatkách. Vo Voderadoch pri Trnave obyvatelia nahlas pripomínali svoje obavy z prisťahovania stoviek dočasných obyvateľov do robotníckej ubytovne, mimo tejto obce však táto téma nezaujala.

V okrese Piešťany jednoznačne dominovala téma záchrany letiska. Obyvatelia regiónu nechcú pripustiť, že by prišli o letisko, ktoré je s kúpeľným mestom spojené celé desaťročia.

V Hlohovci nespokojnosť s dopravnými zápchami vyvrcholila protestom so zablokovaním dopravy na vjazde do mesta na pätnásť minút. Hlohovčania od vedenia samosprávneho kraja očakávajú, že sa ich problémom bude aktívne zaoberať. Niektorí kandidáti na predsedu otvorili tému transparentnosti kraja a jeho vysokej zadlženosti ako aj tému ,,neviditeľnosti" krajskej samosprávy.





Kandidáti na predsedu aj poslancov v kampani často zdôrazňovali potenciál Trnavského kraja v oblasti cestovného ruchu, pričom spomínali termálne vody, históriu a susedstvo troch štátov. So zásadným návrhom, ktorý by cestovný ruch rozhýbal, však nikto neprišiel. Sociálne služby, stredné školstvo, stav kultúrnych inštitúcií ani zdravotníctvo neboli témy, ktoré by v kraji obyvateľov výraznejšie zaujali.

O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa uchádza päť kandidátov, o 40 poslaneckých kresiel má záujem 249 kandidátov. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra od 7:00 do 22:00.

