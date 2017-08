V švédskom prírodnom parku zabil medveď 19-ročného opatrovateľa

ŠTOKHOLM 4. augusta (WebNoviny.sk) - V švédskom prírodnom parku pre divú zver zabil medveď hnedý ošetrovateľa. Život devätnásťročného mladíka sa už nepodarilo zachrániť, uviedla v piatok polícia v Dalarne. Podľa jej údajov podľahol svojim zraneniam v nemocnici.



Ošetrovateľ vošiel spolu s jednou rodinou do ohrady, kam medvede normálne nemajú prístup, aby im ukázal, ako pracuje. Očividne sa však dvojročný medveď podhrabal popod plot a následne muža napadol. Rodine sa podarilo uniknúť do bezpečia. Medveďa následne zastrelili a areál až do konca dňa uzavreli.



Park Orsa Rovdjurspark sa nachádza v provincii Dalarna v strednom Švédsku a je údajne najväčším podobným parkom pre divú zver v Európe. Žijú tam medvede, ale aj tigre, leopardy, rysy a vlky.





