V súvislosti s Land Roverom plánujú prepojiť Bratislavu s Nitrou, pomôže nová železnica

NITRA 20. júla (WebNoviny.sk) – Mesto Nitra rokuje v súvislosti s príchodom automobilky Jaguar Land Rover o viacerých opatreniach, ktoré by mali pomôcť zlepšiť situáciu v doprave.

Traťou by sa odľahčili cesty

Jedným z nich je možná výstavba novej železničnej trate. Ako povedal primátor Nitry Jozef Dvonč, „s predsedom VÚC a s generálnym riaditeľom železníc sme rokovali o možnej výstavbe trate Nitra – Trnovec nad Váhom, ktorá by priniesla priame prepojenie na Bratislavu, čiže odľahčili by sa cesty. Neviem, v akom horizonte, ale je to pomerne jednoduchá trasa, ktorá by potom pokračovala ďalej v koridore na Bratislavu.“



Ďalším opatrením v oblasti železničnej dopravy bude oprava mosta pre peších nad železničnou traťou v Nitre. Mesto ju chce zrealizovať tento rok.

V mestskej hromadnej doprave chýbajú vodiči

Rezort dopravy začal v júli s výstavbou napojenia obce Lehota na rýchlostnú cestu R1, čo má priniesť dopravné odľahčenie pre mestské časti Nitry Kynek a Mlynárce.

„Neustále sa snažíme rokovať so Slovenskou správou ciest hlavne o oprave Univerzitného mosta a o preložke cesty Komjatice a Nitra-Juh, kde sa schádza z diaľnice, predpokladám, že tam určite do budúcna vznikne kruhový objazd, už dnes to nevyhovuje potrebám,“ doplnil Dvonč.



V oblasti mestskej autobusovej dopravy sa mesto Nitra v memorande s Jaguarom a štátom zaviazalo, že urobí všetko pre to, aby bol zabezpečený dostatočný počet liniek do priemyselného parku. Dvonč podotkol, že môže byť problémom to, že dopravný podnik Arriva Nitra sa v súčasnosti potýka s nedostatkom vodičov, čo spôsobuje výpadok spojov.





